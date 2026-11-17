La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) urgió a redefinir la relación entre el Estado y el sector privado como una condición fundamental para que la región pueda enfrentar con éxito los desafíos de la nueva era geopolítica y aprovechar las oportunidades que surgen de la transformación del orden económico mundial.

El planteamiento fue formulado por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante su participación en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado los días 3 y 4 de noviembre en Madrid, España, donde destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre los gobiernos, las empresas y la academia para impulsar el desarrollo productivo.

“Es necesario redefinir la relación entre el Estado y el sector privado para tener éxito en la nueva era geopolítica”, afirmó Salazar-Xirinachs durante el panel Cómo se posiciona Iberoamérica en el mundo, moderado por Trinidad Jiménez.

El debate abordó la necesidad de promover políticas de desarrollo productivo y convertir el potencial económico de la región en mayores inversiones, innovación y generación de empleo de calidad.

La intervención del secretario ejecutivo se enmarca en una propuesta más amplia de la Cepal para responder a un escenario internacional caracterizado por la fragmentación económica, la reorganización de las cadenas productivas y las tensiones geopolíticas. En este contexto, el organismo considera indispensable fortalecer la cooperación internacional, construir consensos y desarrollar las capacidades institucionales y productivas necesarias para avanzar hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Integración regional y cooperación estratégica

Como parte de su agenda en España, Salazar-Xirinachs también participó en el Foro Mundo en Progreso (World in Progress), cuya edición Barcelona 2026 se celebró los días 2 y 3 de noviembre y reunió a representantes de Europa y América Latina para intercambiar perspectivas sobre los desafíos globales.

El funcionario intervino en el panel América Latina y Europa en una economía global fragmentada, junto a Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), y Victor do Prado, profesor de Sciences Po París y miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI).

La discusión tomó como referencia el informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prosperen en la nueva era geopolítica, elaborado por la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, convocada por la Cepal.

El documento analiza las transformaciones del escenario internacional y plantea recomendaciones para que los países latinoamericanos y caribeños fortalezcan su posicionamiento global y profundicen sus vínculos de cooperación con Europa.

En Madrid, durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano, la Cepal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CAF y la Comisión Europea presentaron además el informe Perspectivas económicas de América Latina 2026: hacia una mejor integración en una economía global cambiante.

El estudio propone convertir la cooperación y las alianzas internacionales en resultados concretos de desarrollo y bienestar para la población. “En un mundo que se fragmenta y reorganiza productivamente, la respuesta de América Latina y el Caribe debe ser integrarse mejor, hacia dentro y hacia fuera”, sostuvo Salazar-Xirinachs durante la presentación.

El secretario ejecutivo identificó tres prioridades para avanzar en esa dirección: profundizar las políticas de desarrollo productivo, impulsar una integración regional más profunda y pragmática, y aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para superar las trampas del desarrollo.