La crisis empresarial que afecta a Ueno Bank y a las compañías vinculadas a su estructura en Paraguay también ha tenido repercusiones en el extranjero, con trabajadores de distintas nacionalidades que prestaban servicios para empresas del grupo, entre ellos empleados panameños.

La Estrella de Panamá conoció una planilla de personal relacionada con estas operaciones en la que figuran tres trabajadores de nacionalidad panameña: dos vinculados a la empresa Itti y uno a Ueno Bank. El documento también registra empleados de otras nacionalidades, entre ellas la dominicana, lo que evidencia la presencia de personal extranjero en la estructura empresarial.

Este hallazgo se conoce luego de que la ministra de Trabajo de Paraguay, Mónica Recalde, informara que alrededor de 7,000 trabajadores directos, tanto en ese país como en el extranjero, han resultado afectados por la crisis. De ese total, unos 6,000 estarían relacionados con Ueno Bank y las empresas que operaban en territorio paraguayo, mientras que el resto corresponde a operaciones internacionales.

En declaraciones a medios paraguayos, Recalde explicó que las repercusiones se extendieron a distintos mercados debido a que algunas compañías del grupo ofrecían servicios tecnológicos y de soporte informático desde Paraguay, pero contaban con trabajadores en otros países.

Entre los mercados mencionados figuran Panamá, Nicaragua, Argentina y México. La funcionaria indicó que había recibido comunicaciones de empleados que prestaban servicios para Itti, empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004, perteneciente al Grupo Vázquez y dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales para los sectores financiero y corporativo.

Sobre las condiciones de contratación, La Decana conoció que los trabajadores extranjeros debían contar con residencia para encontrarse en situación regular y desempeñar sus funciones bajo el marco legal paraguayo.

La fuente señaló que estas relaciones laborales estaban sujetas a las disposiciones de Paraguay, donde se encontraba la estructura empresarial desde la cual se prestaban los servicios.

Este medio consultó al Ministerio de Trabajo (Mitradel) para conocer si se ha dado algún acercamiento de los panameños, a lo que el ministerio señaló que hasta el momento no ha existido tal contacto de los individuos que laboran en empresas paraguayas.

En el caso de Panamá, el artículo 98 del Código de Trabajo establece que está prohibido celebrar contratos con trabajadores panameños para ejecutar obras o prestar servicios en el extranjero sin una resolución previa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, sustentada en un informe favorable del departamento técnico correspondiente.

La disposición también establece requisitos para estas contrataciones, entre ellos que la empresa cuente con un representante permanente domiciliado en Panamá, facultado para atender reclamaciones de los trabajadores y sus familiares. Además, contempla la constitución de un depósito en el Banco Nacional de Panamá para responder por posibles reclamaciones.

Por su parte, el artículo 103 establece multas de entre $50 y $500 para los agentes o empresas que incumplan las disposiciones de ese capítulo.

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo paraguayo mantiene mesas de trabajo para revisar la situación jurídica de los empleados afectados y determinar las condiciones para el pago de sus liquidaciones.

El Gobierno paraguayo también analiza la posibilidad de mantener operativas algunas de las compañías vinculadas al grupo. Sin embargo, Recalde señaló que primero deben comprender cómo funcionaba el modelo de negocios y cuáles son las condiciones jurídicas de cada empresa.