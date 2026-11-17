La actividad de la construcción en Panamá registró un crecimiento de 8.4% durante el segundo trimestre de 2026, impulsada principalmente por el aumento de las obras nuevas y la mayor superficie destinada a edificios de apartamentos en el distrito capital.
El área total edificada alcanzó los 445,544 metros cuadrados (m²), frente a los 411,119 m² contabilizados en el mismo período de 2025. Esto representó un incremento de 34,425 m², según los datos del Censo de Construcción de Edificaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
De acuerdo con el informe, el crecimiento se extendió a cuatro de los cinco distritos incluidos en la medición: Arraiján, La Chorrera, Colón y Panamá. San Miguelito fue el único que registró una contracción.
Por distrito, Arraiján presentó el mayor incremento, con 39.1%, seguido de La Chorrera, con 21.4%; Colón, con 16.5%; y Panamá, con 3.2%. En contraste, San Miguelito experimentó una disminución de 18.8%.
Las obras nuevas aumentan 40.3%
Al comparar las etapas de construcción con el segundo trimestre de 2025, el mayor dinamismo se observó en las obras nuevas, cuyo metraje pasó de 102,013 m² a 143,102 m², equivalente a un incremento de 40.3%.Las áreas en seguimiento también registraron un aumento, aunque más moderado, de 2.3%, al pasar de 267,938 m² a 274,034 m². En cambio, las obras culminadas experimentaron una reducción de 31%, al descender de 41,168 m² a 28,408 m².
La distribución del área edificada durante el segundo trimestre de 2026 muestra que las construcciones en seguimiento concentraron la mayor proporción, con 274,034 m², equivalentes al 61.5% del total. Las obras nuevas representaron el 32.1%, con 143,102 m², mientras que las culminadas aportaron el 6.4%, con 28,408 m².
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90 ## VERIFICAR SI ES EL ULTIMO ELEMENTO DE LOS CONTENIDOS TEST??????????????????????????????????
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266
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274 *#</$cont.tag>#*
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276 *##end#*
277
278 *##if($cont.type == "piece")#*
279 *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
280 *#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>#*
281 *#<div class="title">$el.data</div>#*
282 *#<div class="description">$!el.Piece_Title.data</div>#*
283 *#<div class="num">$!el.Piece_Description.data</div>#*
284 ## Los Piece_Text anidados se repiten dentro del mismo Piece.
285 ## getSiblings() se aplica al HIJO (no al Piece padre).
286 *##set($pieceNestedCount = 0)#*
287 *##if($el.Piece_Text)#*
288 *##set($pieceNestedSiblings = $el.Piece_Text.getSiblings())#*
289 *##if($pieceNestedSiblings && $pieceNestedSiblings.size() > 0)#*
290 *##foreach($pieceNestedText in $pieceNestedSiblings)#*
291 *##if($pieceNestedText.data && $pieceNestedText.data.trim() != "")#*
292 *#<div class="text">$!pieceNestedText.data</div>#*
293 *##set($pieceNestedCount = $pieceNestedCount + 1)#*
294 *##end#*
295 *##end#*
296 *##elseif($el.Piece_Text.data && $el.Piece_Text.data.trim() != "")#*
297 *#<div class="text">$!el.Piece_Text.data</div>#*
298 *##set($pieceNestedCount = 1)#*
299 *##end#*
300 *##end#*
301 *##set($pieceOpen = true)#*
302 *##end#*
303 *##end#*
304
305 *##if($cont.type == "phrase")#*
306 *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
307 ##TIENE IMAGEN
308 *##set($hasImage = "noimage")#*
309 *##set($numImage = 0)#*
310 *##set($numImageText = 0)#*
311 *##if($el.Image && $el.Image.getSiblings().size() > 0)#*
312 *##set($numImage = $el.Image.getSiblings().size())#*
313 *##set($hasImage = "image")#*
314 *##end#*
315 *##if($el.Image_Text && $el.Image_Text.getSiblings().size() > 0)#*
316 *##set($numImageText = $el.Image_Text.getSiblings().size())#*
317 *##set($hasImage = "image")#*
318 *##end#*
319 *#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $!hasImage'>#*
320 *##if($numImage > 0)#*
321 *#<div class="block-0">#*
322 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
323 *#</div>#*
324 *##end#*
325 *##if($numImageText > 0)#*
326 *#<div class="block-0">#*
327 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image_Text",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
328 *#</div>#*
329 *##end#*
330 *#<div class="block-1">#*
331 *#<div class="icon"></div>#*
332 *#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
333 *#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
334 *#</div>#*
335 *#<div class="block-2">#*
336 *#$!el.data#*
337 *#</div>#*
338 *#</div>#*
339 *##end#*
340 *##end#*
341
342 *##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
343 *##if($el && $el.trim() != "")#*
344 *##set($namespace = $randomNamespace)#*
345 #initPoll
346 *#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
347 *#<div class="question-poll">#*
348 ##QUESTION
349 *#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
350 *#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
351 ##CHOICES
352 *#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
353 *##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
354 *#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
355 *#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
356 *##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
357 *#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
358 *##end #*
359 *#</form>#*
360 *##end#*
361 *#</div> <!-- Fin div choices -->#*
362 *#<div class="buttons-poll">#*
363 *#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
364 *#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
365 *#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
366 *#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
367 *#</div>#*
368 *##end#*
369 *##end#*
370
371 *##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
372 *##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
373 *##end#*
374 *##end#*
375 *##set($currentElement = $currentElement+1)#*
376 *##end#*
377 *##if($pieceOpen)#*
378 *#</div>#*
379 *##set($pieceOpen = false)#*
380 *##end
381
382 ##ADJUNTOS
383 #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
384 #if($Generic_)
385 <div class="generic">
386 <div class="title">Adjuntos</div>
387 #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
388 #set($name = $item.data)
389 #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
390 #set($name = $item.Cutline_Content.data)
391 #end
392 <div class="block-generic">
393 <a href="$item.Document.data" target="_blank"><div class="file">$name</div></a>
394 </div>
395 #end
396 </div>
397 #end
398
399</div>