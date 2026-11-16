La fiscal Leyda Sáenz informó que, tras varias jornadas de audiencia de garantías, el tribunal declaró legal la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos por el delito de incendiarismo. Además, concedió al Ministerio Público un plazo de seis meses para concluir la investigación.

La Fiscalía Regional de San Miguelito logró pasada las 11 de la noche de este lunes la detención provisional de Luis Adriel Valiente Ortega, investigado por su presunta vinculación en el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido en la madrugada del 14 de noviembre.

Sáenz explicó que, durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción recabados durante las diligencias realizadas desde que ocurrió el ataque.

Según señaló, debido a la gravedad de los hechos, la afectación sufrida por la víctima y el riesgo de afectación de evidencias, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de detención provisional, petición que fue acogida por el tribunal.

La fiscal indicó que las investigaciones continúan y que todavía quedan diligencias por desarrollar para identificar y vincular a otras personas que pudieron participar en el hecho.

Agregó que existe al menos una persona que viajaba en el vehículo utilizado y que aún no ha sido identificada.

“Seguiremos desplegando actos de investigación porque hay que realizar más diligencias y traer al proceso a personas que puedan ser vinculadas, ya sea como autores materiales o incluso intelectuales”, manifestó Sáenz.

Con información del periodista Adolfo Berríos.