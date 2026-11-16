Tener un trabajo debería representar cierta tranquilidad económica. Sin embargo, para muchos panameños, recibir un salario o generar ingresos por cuenta propia no significa necesariamente poder cubrir los gastos del hogar, responder a las necesidades familiares y llegar con dinero al final del mes. Niru Serrano pasó 12 años trabajando en una firma de abogados. Tenía un empleo formal, una rutina establecida y una jornada que comenzaba a las ocho de la mañana y terminaba, en ocasiones, mucho después de las cinco de la tarde. En 2024 perdió su empleo formal y decidió concentrarse en la pastelería artesanal, a través de su emprendimiento Zafira BK Panamá, y en trabajos independientes de interpretación. La decisión la enfrentó a una realidad distinta: generar ingresos no necesariamente significa tener suficiente dinero para cubrir los compromisos de un hogar. “Mis ingresos independientes no son suficientes por sí solos para sostener la economía familiar”, reconoce Serrano. Y es que, en su evaluación de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un crecimiento económico cercano al 5% para Panamá durante este año, impulsado principalmente por el transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros. Sin embargo, el organismo advirtió que el empleo y los salarios reales han crecido por debajo de la producción, mientras que la informalidad laboral ha aumentado y la reducción de la pobreza se ha desacelerado. Ante este panorama surge una interrogante: ¿qué ocurre cuando las personas trabajan y generan ingresos, pero ese dinero no es suficiente para garantizar la estabilidad económica de sus hogares? Actualmente, Niru con su emprendimiento genera entre $400 y $600 mensuales, con meses que pueden alcanzar los $800 cuando hay mayor movimiento. Sin embargo, ese dinero no representa una ganancia neta. Su pareja, quien trabaja en el sector de edificaciones, representa el principal respaldo económico de la familia. Cuando él atraviesa períodos sin proyectos y las ventas de pasteles disminuyen, el presupuesto familiar se vuelve más estrecho. “De la combinación de mis ingresos y los de mi pareja depende el sustento de nuestra hija y el funcionamiento de aquí de la casa”, cuenta.

Un crecimiento que no llega a todos por igual

Para la economista Ana Patiño, el problema está relacionado con la distribución de los beneficios del crecimiento económico. “El desafío no consiste únicamente en producir más, sino en lograr que una proporción mayordel valor agregado se traduzca en empleo formal, remuneraciones reales crecientes y mejorescondiciones de vida”, sostiene. Como ejemplo, señala que en el año 2000 existía un equilibrio relativo en la distribución de la renta entre el capital y el trabajo, con participaciones de 38% y 34%, respectivamente. Para 2025, esa relación cambió: el capital concentraba el 62.1%, frente al 26.6% correspondiente al trabajo. Es decir, la economía puede generar más riqueza sin que los trabajadores reciban una proporción equivalente de ese crecimiento. Por su parte, el consultor laboral Luis Valle coincide en que los motores que impulsan la economía panameña no necesariamente generan suficientes puestos de trabajo para absorber a toda la población que necesita emplearse. “El crecimiento de Panamá es real, pero viene de motores que generan mucho dinero y pocos empleos: el Canal, la logística, la banca y el comercio. Al mismo tiempo, en los últimos años perdimos fuentes de trabajo que sí empleaban a mucha gente”, explica. Valle relaciona esta situación con las pérdidas laborales provocadas por el cierre de la mina y las paralizaciones de actividades productivas. Según sus estimaciones, el cierre de la actividad minera afectó cerca de 30 mil empleos directos e indirectos, mientras que la huelga bananera dejó a más de 6 mil personas sin trabajo. Añade que el sector agropecuario perdió unos 21 mil empleos en un año. El impacto también se refleja en las diferencias territoriales. “El resultado es un país que crece en el centro y se vacía en el interior”, plantea. Según Valle, durante 2025 prácticamente todo el empleo nuevo se concentró en Panamá, Panamá Oeste y Colón, mientras el resto del país perdió más de 100 mil puestos de trabajo. A esta situación se suma el comportamiento de los ingresos. Entre 2019 y 2025, la mediana salarial aumentó apenas 4.7%, frente a un incremento de 16% en el costo de vida, según las cifras que presenta el consultor.

Dos trabajos para sostener una sola economía familiar

Tayedis Castillo tiene un empleo formal en un centro de llamadas, pero también se dedica a la manicura para complementar sus ingresos. Su salario mensual es de $850. Después de los descuentos, recibe aproximadamente $372 por quincena. Ese dinero debe distribuirse entre transporte, deudas, gastos personales y aportes a su hogar. Durante los dos meses en que estuvo fuera del centro de llamadas, atendía hasta cinco clientas por semana y cobraba alrededor de $20 por servicio. Sin embargo, una parte importante de lo que recibía regresaba al negocio para reponer materiales. “Nunca tuve ni un ahorro para mí personalmente o para comprar cosas para mi universidad”, recuerda. Entre limas, acetona, removedores y otros productos, destinaba entre $30 y $40 a la reposición de insumos. Actualmente mantiene ambas actividades, aunque atiende menos clientas debido al desgaste de combinar las responsabilidades laborales. “Tú vives para trabajar, en vez de trabajar para vivir”, expresa al referirse a las jornadas, el cansancio y las dificultades para hacer rendir el salario. Su experiencia refleja una preocupación que también alcanza a otros trabajadores jóvenes: contar con un empleo formal no necesariamente permite ahorrar, cubrir todos los gastos o prescindir de una segunda actividad económica. Para Ana Patiño, la distancia entre los ingresos laborales y el costo de vida refleja las dificultades que enfrentan los hogares para cubrir sus necesidades básicas. La economista estima que el presupuesto mensual de una familia de cuatro personas alcanza los $1,568.50, frente a una mediana salarial de $769.40 y un salario mínimo promedio de $638.00. Si un trabajador es el único generador de ingresos del hogar y recibe un salario equivalente a la mediana, enfrenta un déficit cercano a los $800 mensuales. A esta situación se suma la pérdida del poder adquisitivo debido al incremento generalizado de los precios, medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los cálculos de Patiño, la pérdida de capacidad de compra pasó de $0.03 por cada balboa en 2014 a $0.14 en 2025. “Esto evidencia que el problema del poder adquisitivo no depende exclusivamente del nivel delos salarios, sino también de la estructura del costo de vida”, sostiene. La alimentación y el transporte representan conjuntamente el 34.9% del gasto total de los hogares urbanos panameños. Al incorporar vivienda, agua y electricidad, estos rubros absorben aproximadamente el 45%, de acuerdo con las estimaciones de la economista. Asimismo, Valle señaló que el presupuesto de los trabajadores también debe cubrir servicios que no siempre reciben del Estado. “El trabajador paga horas de transporte deficiente. Paga a alguien que le cuide los hijos, o deja de trabajar para cuidarlos, y casi siempre es una mujer. Cuida a sus padres mayores sin ningún apoyo y paga de su bolsillo lo que la escuela pública no le dio”, sostuvo. Por eso, considera que el problema no puede analizarse únicamente desde el monto del salario. “Ningún salario mínimo alcanza si tiene que cubrir servicios que debería garantizar el Estado”, planteó.

Una brecha que también se observa en América Latina

La situación del mercado laboral panameño refleja dificultades que también enfrenta América Latina y el Caribe, donde la informalidad y la baja productividad continúan limitando la generación de empleos de calidad. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), identifica estos factores como obstáculos para convertir el crecimiento económico en mejores oportunidades laborales. No obstante, el consultor laboral Luis Valle señala que Panamá presenta particularidades frente a la región. Según sus datos, el salario mínimo promedio del país ronda los $637, el tercero más alto de América Latina, mientras que la informalidad alcanza el 45,8 %, frente al promedio regional de 47 %. Asimismo, el desempleo se sitúa en 8,5 %, por encima del promedio regional de 5,3 %. Para Valle, esta situación refleja una paradoja: Panamá tiene un piso salarial legal elevado, pero casi la mitad de sus trabajadores permanece fuera de la formalidad y no accede plenamente a esa protección.

Más empleos, pero ¿con ingresos suficientes?

Los datos procesados por René Quevedo para el Observatorio del Mercado Laboral del Mitradel, a partir de cifras del INEC, muestran que entre 2012 y 2024, el mercado laboral sumó 63,044 funcionarios públicos y 264,153 trabajadores informales, mientras disminuyeron en 24,174 los asalariados. En ese período, la informalidad pasó de 37.3% a 49.3% y el salario público promedio creció 62%, frente al 27% del sector privado. Según el análisis de Quevedo, esta tendencia comenzó a cambiar entre 2024 y 2026, cuando se generaron 121,817 empleos, de los cuales el 90% correspondió a trabajadores asalariados de empresas privadas. Aunque la informalidad bajó a 45.8% y el empleo privado formal alcanzó un récord de 939,420 trabajadores, persiste una brecha en los ingresos: los asalariados privados representan el 75% de los trabajadores formales, pero solo el 44% gana más de $800 mensuales. Para Quevedo, atraer inversión privada y mantener la disciplina fiscal son claves para generar empleos de mayor calidad. Valle considera que Panamá necesita actualizar su legislación laboral con un enfoque centrado en la productividad, reducir los costos que dificultan la contratación formal y fortalecer la capacitación de los trabajadores. En ese sentido, sostiene que “el crecimiento de Panamá no está en duda; lo que está en duda es para quién crece”.