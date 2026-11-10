Cepal: América Latina tiene oportunidades para crecer, pero enfrenta retos estructurales

La transición verde, la inteligencia artificial, el aumento de la demanda mundial de alimentos y la reconfiguración del orden internacional abren nuevas oportunidades de inversión, productividad y empleo de calidad para América Latina y el Caribe.

La región cuenta con activos estratégicos para aprovechar este escenario, entre ellos sus energías renovables, minerales críticos, capacidad agroalimentaria y biodiversidad. Sin embargo, estas ventajas no se traducirán automáticamente en desarrollo, advirtió José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El pronunciamiento se produjo durante el lanzamiento del informe Perspectivas económicas de América Latina 2026: Hacia una mejor integración en una economía global cambiante (LEO 2026), realizado en el marco del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

El alto funcionario de la Cepal señaló que el mundo atraviesa verdaderas “rupturas” en la globalización, el multilateralismo y la competencia geopolítica. Este escenario abre oportunidades para la región, pero también plantea desafíos en un contexto marcado por tres trampas del desarrollo: la baja capacidad para crecer, la elevada desigualdad y la débil cohesión social, así como las insuficientes capacidades institucionales.

Ante este panorama, Salazar-Xirinachs destacó tres prioridades para que América Latina y el Caribe puedan aprovechar las transformaciones de la economía global.

La primera consiste en escalar y profundizar las políticas de desarrollo productivo, con el propósito de diversificar y sofisticar las economías, además de fortalecer las capacidades institucionales necesarias para ejecutarlas, aprovechando las bases productivas existentes en la región.

La segunda es avanzar hacia una integración regional más profunda y pragmática, en un mercado de más de 660 millones de personas.

“La integración regional no es solamente una agenda comercial; es también una agenda de desarrollo productivo”, afirmó.

Como tercer punto, planteó poner las tecnologías digitales y la inteligencia artificial al servicio de la superación de las tres trampas del desarrollo, acelerando su adopción en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y fortaleciendo las compañías tecnológicas de la región. “No podemos limitarnos a ser simplemente consumidores de estas tecnologías”, subrayó.

El secretario ejecutivo de la Cepal también destacó a la Unión Europea como socio estratégico, mediante iniciativas como Global Gateway y el Acuerdo UE-Mercosur. Asimismo, instó a vincular estas agendas con las políticas de desarrollo productivo de los países y sus respectivos territorios.

Ventajas estratégicas y potencial económico

El informe LEO 2026 identifica importantes ventajas competitivas de América Latina y el Caribe. La región genera el 64.3% de su electricidad a partir de fuentes renovables, más del doble del promedio mundial; concentra el 48% de las reservas mundiales de litio y el 36,6% de las de cobre, y aporta el 18% de las exportaciones agroalimentarias globales.

A estas fortalezas se suma el potencial de la inteligencia artificial. Según estimaciones conservadoras citadas en el documento, esta tecnología podría generar alrededor de 565.000 millones de dólares en producción adicional para la región entre 2025 y 2030.

La integración regional también representa una oportunidad de crecimiento todavía desaprovechada. El comercio intrarregional se encuentra, en promedio, seis puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) por debajo de su potencial. Además, abastecer dentro de la propia región hasta un 10% de los insumos que actualmente se compran fuera permitiría incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones.

Para convertir estas oportunidades en resultados concretos, el LEO 2026 recomienda cerrar las brechas de infraestructura, habilidades y financiamiento, avanzar en la convergencia regulatoria y articular las agendas digitales con las políticas de desarrollo productivo.

En esa línea, el documento destaca la Agenda Digital eLAC, coordinada por la Cepal, como una plataforma regional para impulsar la convergencia en estos ámbitos.

“En un mundo que se fragmenta, la respuesta de América Latina y el Caribe no debe ser cerrarse, sino integrarse mejor, hacia dentro y hacia fuera. Lo que está en juego es nuestra capacidad de pasar de las oportunidades a los resultados y asumir un papel protagónico en la transformación de la economía global”, concluyó Salazar-Xirinachs.