Las juntas de carnaval recibirían fondos públicos

En medio de los efectos del terremoto y mientras los residentes de Azuero y otras zonas afectadas por el movimiento sísmico luchaban por reconstruir sus vidas, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para asignar fondos a las juntas de Carnavales y Carnavalitos alrededor del país en su último día de sesiones extraordinarias.

Se trata del proyecto de Ley 469, propuesto por el diputado Manuel Cohen, de Cambio Democrático.

La iniciativa legislativa, aprobada en Tercer Debate el 30 de octubre, establece “un apoyo económico” estatal a las asociaciones y juntas de carnaval legalmente reconocidas.

“Muchas asociaciones y juntas de carnaval enfrentan limitaciones financieras para la organización y ejecución de las festividades, cada año deben estar tocando puertas de distintas organizaciones, empresas privadas y estatales, para obtener los recursos necesarios para lograr el esplendor y el lujo que todos disfrutamos”, señala el proyecto de ley en su exposición de motivos.

“Las Juntas de Carnaval tienen un gran gasto para ofrecer este desborde de música y diversión, y cada año deben apelar a la caridad de las autoridades y del Estado, para lograr este fin, son muchos los gastos que asumen los organizadores del carnaval, que solo buscan proyectar nuestras, raíces, nuestra cultura y vender a Panamá y su carnaval como un producto de exportación”, añade.

Los fondos para las asociaciones provendrían de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la cual deberá incluir una partida dentro del Presupuesto General del Estado. Solo las asociaciones legalmente reconocidad podrán recibir fondos y “bajo ninguna circunstancia el Estado costeará el gasto total de un carnaval ni carnavalitos”.

No queda claro cuánto dinero exactamente recibiría cada asociación o junta de carnaval, aunque sí se incluyen algunos criterios para determinar los montos. Entre ellos están antigüedad y trayectoria de la celebración; impacto cultural, económico y turístico; número estimado de visitantes; capacidad organizativa y cumplimiento de normativas; transparencia en la rendición de cuentas de años anteriores; y uso adecuado de fondos, como agentes de gestión y manejo de recursos del Estado.

Tampoco se detalla una metodología exacta más allá de estos criterios para asignar los fondos, aunque sí se establece que los fondos deberán ser desembolsados al menos 30 días antes de iniciar la celebración de los carnavales o carnavalitos.

El dinero podrá ser utilizado para “logística, seguridad, promoción, decoración, tarimas, artistas, comparsas, tunas, carros alegóricos, disfraces, entre otros gastos propios de la actividad”.

Las asociaciones y juntas de carnaval deberán presentar informes financieros detallados y comprobantes de gastos a la ATP dentro de los sesenta días siguientes a la finalización de las actividades de los cuatro días del carnaval y carnavalitos.

Además, se contempla la posibilidad que el Estado promueva alianzas público-privadas y y facilite la participación del sector privado para promover el patrocinio y apoyo a las actividades carnavalescas.

El diputado Cohen representa al circuito 6-1, dónde se encuentra la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera. Se trata de una zona históricamente conocida por sus fiestas, particularmente el Carnaval dónde miles de visitantes nacionales e internacionales acuden a la región para festejar.

En Chitré, al igual que en muchos poblados del interior del país, se conforman juntas de Carnaval para Calle Arriba y Calle Abajo. En algunos sitios ha habido disputas por el surgimiento de otras asociaciones. La legislación propuesta por Cohen y aprobada en Tercer Debate deja claro que solo se asignarían fondos a las asociaciones reconocidas por la ATP.

De acuerdo a cifras de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), el carnaval deja ingresos alrededor del país por más de 300 millones de dólares, con más de 35 millones de dólares en la Ciudad de Panamá.

El proyecto de ley aún espera la sanción o el veto del Ejecutivo. De ser sancionado se convierte en ley de la República.

Mientras tanto, en Azuero continúa la reconstrucción luego del terremoto del 9 de octubre que afectó más de 40 mil viviendas alrededor del país. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, estima que los trabajos continuarán hasta marzo de 2027, aunque espera recortar ese plazo.

Los carnavales de 2027 iniciarán el 6 de febrero y se extenderán hasta el 9 del mismo mes.

La región de Azuero se apoya fuertemente en la derrama económica generada durante fechas como las festividades patrias y los carnavales. Uno de los grandes retos que deberán enfrentar será la rehabilitación de carreteras afectadas por el sismo alrededor del interior del país y garantizar los servicios públicos para recibir la gran cantidad de visitantes que se esperan lleguen a celebrar.