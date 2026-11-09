Panamá se entrenó por segundo día pensando en Curazao

Tan solo son tres días los que separan a Panamá de ese primer partido, de alto calibre, contra el combinado de Curazao por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2025-2026.

Para este lunes 9 de noviembre, continuaron los arribos a la concentración como los casos de Josué Vergara, José Fajardo, Azarias Londoño, Kadir Barría, Manuel Morán, entre otros.

En el marco de la preparación, un total de 19 futbolistas se entrenaron bajo las órdenes de Thomas Christiansen en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes y llegar en óptimas condiciones al partido ante Curazao, el cual se disputará este jueves 12 de noviembre en el estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

Entre las novedades estuvieron Manuel Morán, quien recibió su primer llamado a la selección en su carrera, esto con 29 años tras su buen desempeño con el Cartaginés y también Josué Vergara. Este último realizó trabajo separado, junto a Jorge Gutiérrez, para bajar las cargas por su reciente arribo al país.

Precisamente Morán, habló para los medios de comunicación previo al partido y mostró mucha emoción en este primer llamado que tiene con el combinado nacional. Entre sus palabras destacó que le había prometido a su padre que la primera camiseta de Panamá que se pondría sería cuando recibirá la convocatoria.

“Nunca he tenido un suéter de la selección porque le prometí a mi papá que me la iba a poner cuando me llamaban. Se dio a mis 29 años, estoy contento y ahora toca aprovechar la oportunidad”, contó el jugador del Cartaginés de Costa Rica.

En esa misma línea hizo un recuento del camino que tuvo que afrontar para llegar hasta este momento, de tener la posibilidad de debutar con Panamá. “Ha sido un camino largo en mi vida. Creo que cuando estaba en mi mejor momento me lesiono, vengo a Panamá para recuperarme y gracias a Dios se hizo todo de la mejor manera. Por cosas de la vida, pensé que cuando regresaba iba a jugar en la LPF, pero me llama el Pérez Zeledón para jugar con ellos. Seguir mi carrera en el extranjero ha sido fundamental”, precisó Morán.