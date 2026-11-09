Reconstrucción tras el terremoto: 300 casas en obra y 1,200 empleos

La conferencia de prensa inició con la intervención del secretario de Metas, José Ramón Icaza, seguido por el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované.

A 30 días del terremoto del pasado 9 de octubre, el Gobierno Nacional rindió un informe oficial sobre los avances de las labores de recuperación en las provincias de Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Coclé, además de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Durante la presentación, Icaza, ratificó la instrucción ejecutiva del presidente José Raúl Mulino de destinar los recursos financieros que sean necesarios para reparar cada estructura afectada.

“El presupuesto para la reconstrucción no tendrá techo fiscal; la prioridad es devolverle la tranquilidad y la dignidad a las comunidades impactadas”, enfatizó Icaza, al tiempo que confirmó la asignación de fondos para los sensores del Instituto de Geociencias y la integración de Panamá al sistema de alertas tempranas de terremotos en celulares Android.

En materia de vivienda y reubicación, el ministro del Miviot, Jované, detalló que se ha evaluado el 50% de las afectaciones y avanza la edificación de más de 300 casas, sumadas a 90 gestiones del Despacho de la Primera Dama en Veraguas, Coclé y Los Santos.

“La reconstrucción se ejecuta bajo estrictos parámetros sismorresistentes y prohíbe reedificar sobre fallas geológicas o zonas de riesgo”, aclaró Jované sobre las reubicaciones a terrenos seguros. Además, estas obras generarán 1.200 empleos directos a través del programa Mi Primer Empleo, garantizando que la inversión pública dinamice las economías provinciales con mano de obra local.

Por su parte, el director del Sinaproc, Omar Smith, junto al equipo interinstitucional de emergencia, dio seguimiento a la asistencia humanitaria en campo.

Actualmente, 2.731 personas (765 familias) permanecen asistidas en 100 albergues temporales activos, donde el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha distribuido más de 80.000 bolsas de alimentos.

En salud, educación e infraestructura, el Minsa mantiene 15 instalaciones médicas operando al 100%, la CSS ha brindado más de 23.000 atenciones y el MOP ha rehabilitado 70 vías claves.

En el ámbito educativo, Meduca reporta 1.342 escuelas operativas de 2.000 inspeccionadas.

Hasta el momento las autoridades indican que se están tratando de reactivar las actividades económicas en los sectores afectados, tras este terremoto que ha dejado a 3 personas fallecidas y múltiples heridos.