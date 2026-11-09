Sismo deja 73 agroindustrias con daños: ¿Cómo las auxiliará Panamá?

Un mes después del sismo del 9 de octubre, el Gobierno Nacional y el sector empresarial terminaron la consolidación del inventario de daños en el tejido agroindustrial y comercial del interior del país. Un total de 73 empresas adscritas a programas de fomento estatal registraron afectaciones operativas, físicas o laborales, de acuerdo con el informe final preparado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conjuntamente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Fedecámaras.
El documento será presentado formalmente ante el Consejo de Gabinete por el titular del MICI, Julio Moltó, con el objetivo de acordar líneas de financiamiento, asistencia técnica y medidas de mitigación para garantizar la continuidad productiva del sector.
El levantamiento oficial abarcó una muestra de 454 empresas vinculadas a las iniciativas estatales Mujer Exporta, PYMEXPORT, Agroindustria Competitiva y Tu Comercio Digital. De ese universo, los inspectores y técnicos del MICI contactaron directamente a 370 compañías (el 81.49 % del grupo bajo seguimiento).
De las 73 unidades económicas que reportaron pérdidas directas o contratiempos tras el terremoto, las fallas más comunes abarcaron daños estructurales en plantas de procesamiento, caída en el volumen de ventas, retrasos en la entrega de pedidos a clientes, cuellos de botella en el abastecimiento de materia prima y suspensiones temporales de operaciones.
En el ámbito laboral, el reporte preliminar contabiliza al menos 12 empresas que aplicaron ajustes de plantilla debido a los daños. Esta situación repercutió de forma directa en 31 trabajadores, quienes enfrentan suspensiones preventivas, reducciones de la jornada laboral o interrupciones en el cobro de sus salarios.
Entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, brigadas técnicas del MICI realizaron verificaciones de campo en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí, áreas donde se concentran los daños a instalaciones productivas. En paralelo, la institución sostuvo sesiones virtuales con cinco empresas con dificultades de acceso.
Hasta el momento, la institución encauzó 39 casos prioritarios dentro de sus mecanismos de atención rápida: 25 unidades productivas requieren apoyo técnico especializado o financiamiento institucional, mientras que 14 lograron resolver de forma independiente sus problemas operativos.
En la reunión de validación del informe participaron el ministro Moltó, el viceministro de Comercio, Omar Torres De León; el director nacional de Industrias, Francisco Mola; así como voceros de las corporaciones privadas CONEP y Fedecámaras, y Ariane Neira, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La decisión final sobre la cuantía económica y los recursos presupuestarios que se destinarán a las compañías dañadas dependerá de la votación en el Consejo de Gabinete.