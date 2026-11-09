Sismo deja 73 agroindustrias con daños: ¿Cómo las auxiliará Panamá?

Un mes después del sismo del 9 de octubre, el Gobierno Nacional y el sector empresarial terminaron la consolidación del inventario de daños en el tejido agroindustrial y comercial del interior del país. Un total de 73 empresas adscritas a programas de fomento estatal registraron afectaciones operativas, físicas o laborales, de acuerdo con el informe final preparado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) conjuntamente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Fedecámaras. El documento será presentado formalmente ante el Consejo de Gabinete por el titular del MICI, Julio Moltó, con el objetivo de acordar líneas de financiamiento, asistencia técnica y medidas de mitigación para garantizar la continuidad productiva del sector.

Evaluación del tejido productivo

El levantamiento oficial abarcó una muestra de 454 empresas vinculadas a las iniciativas estatales Mujer Exporta, PYMEXPORT, Agroindustria Competitiva y Tu Comercio Digital. De ese universo, los inspectores y técnicos del MICI contactaron directamente a 370 compañías (el 81.49 % del grupo bajo seguimiento). De las 73 unidades económicas que reportaron pérdidas directas o contratiempos tras el terremoto, las fallas más comunes abarcaron daños estructurales en plantas de procesamiento, caída en el volumen de ventas, retrasos en la entrega de pedidos a clientes, cuellos de botella en el abastecimiento de materia prima y suspensiones temporales de operaciones. En el ámbito laboral, el reporte preliminar contabiliza al menos 12 empresas que aplicaron ajustes de plantilla debido a los daños. Esta situación repercutió de forma directa en 31 trabajadores, quienes enfrentan suspensiones preventivas, reducciones de la jornada laboral o interrupciones en el cobro de sus salarios.

Inspecciones en provincias y canalización de ayudas