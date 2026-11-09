EN VIVO | Conferencia de Prensa sobre el primer mes del terremoto 7.5 en Panamá

Este lunes, autoridades del Gobierno panameño brindan un balance sobre el primer mes del terremoto 7.5 que sacudió al país el pasado 09 de octubre.

Las cifras oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirman que la dimensión de la emergencia supera la capacidad de respuesta inmediata en materia de alojamiento e insumos básicos.

El registro consolidado acumulado al 8 de noviembre de 2026 contabiliza a 19,666 familias impactadas, equivalentes a 62,665 personas, de las cuales únicamente 2,731 permanecen hospedadas en albergues.

De acuerdo con el Comunicado Oficial #30 emitido por el Sinaproc, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) procesó en los últimos 30 días un total de 13,259 reportes asociados a colapsos estructurales, además de 182 inundaciones, 73 deslizamientos de tierra, 104 desprendimientos, 10 incendios y dos árboles caídos en las zonas perjudicadas.