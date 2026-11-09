‘Escuchen a los pacientes’: La realidad detrás del abastecimiento de medicamentos en la CSS y el Minsa

Mientras la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) acuerdan presentar listas de medicamentos para comprar, los pacientes denuncian el desabastecimiento en varios medicamentos claves.

Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), advierte que las cifras disponibles en plataformas digitales diciendo que hay 94% de abastecimiento son engañosas, ya que muchos de ellos solo están disponibles para pacientes hospitalizados.

Menciona el caso del metotrexato, utilizado por más del 90% de los pacientes reumáticos.

“No hay ni en la privada”, lamentó. En el caso del ibesartán y la dapaglifozina, relata que no hay desde hace dos meses, ya que el proveedor no está cumpliendo.

“Apliquen lo que dice el contrato, utilicen la fianza y denle el contrato a otro”, exhortó.

La CSS tenía presupuestado 323 millones de dólares para medicamentos en 2026, y 230.3 millones de dólares para 2027. Bajo la actual administración gubernamental, se está utilizando una modalidad de compra conjunta con el Minsa.

Este lunes la institución compartió un comunicado compartiendo avances en el proceso de compra.

“La CSS y el Minsa acordaron presentar sus respectivas listas de medicamentos con los precios de referencia actualizados en la próxima sesión, información que será compartida con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso representa un avance en este proceso interinstitucional”, destacó el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS.

El objetivo de la consolidación de estos datos es evaluar mecanismos conjuntos de adquisición y establecer parámetros de precios que faciliten las compras institucionales. Además, se trabaja con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en la búsqueda de referencias de precios para el mercado privado.

No es una compra nueva, ya había sido anunciada desde hace varios meses, pero la presentación de las listas representa un avance antes del llamado al acto de licitación que se prevé será en febrero.

“Este sistema de precios de referencia va a fijar un precio tope, de forma tal que, esperamos que con esto los procesos de adquisición y el acceso a los medicamentos de todos los panameños sea de una manera ágil”, aseguró Young.

Pacientes como Pinzón cuestionan que durante el 2026 no se han realizado actos de licitación para la compra de medicamentos, optando por extensiones de contratos en su lugar.

“Sí hay dinero, pero no se hicieron los actos”, cuestionó Pinzón. Señala que es una realidad que ya conocen bien los pacientes, procesos estancados, falta de refrendos en la Contraloría, falta de capacidad por parte de las industrias para responder a cambios en las solicitudes de medicamentos.

“Es un círculo vicioso”, sentenció. “Los pacientes somos los que permanecemos en el sistema, escuchen de la experiencia que tenemos y aprendan algo”.