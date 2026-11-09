Panamá conquista miradas en sus primeros días en Miss Universo

La representante de Panamá en el Miss Universo, Gabriela Lineth González del Valle, ya se encuentra en Puerto Rico para participar en una nueva edición del certamen de belleza, donde desde su llegada ha llamado la atención de los seguidores y especialistas del concurso.
La panameña, de 20 años y con una estatura de 1.83 metros, ha generado comentarios entre los fanáticos y missiólogos de diferentes partes del mundo, quienes han destacado su belleza y seguido de cerca los atuendos que ha lucido durante sus primeras apariciones.
En su primer día, González del Valle apostó por un conjunto monocromático en tonos crema, acompañado de una chaqueta blanca con detalles de plumas y flecos. Completó su imagen con un maquillaje en tonos cálidos.
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Para su segundo día de actividades, la representante panameña lució un diseño colombiano en amarillo, negro y blanco, acompañado de un pañuelo con caída que complementó el conjunto y le aportó personalidad a su presentación.
Con estas primeras apariciones, Gabriela Lineth González del Valle comienza su recorrido en la competencia internacional, mientras los seguidores panameños mantienen la atención en su participación y en los looks que presentará durante los próximos días.
La gran final del Miss Universo 2026 está programada para el martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se conocerá a la nueva soberana de la belleza universal y sucesora de Fátima Bosch.
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