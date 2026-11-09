Panamá conquista miradas en sus primeros días en Miss Universo

La representante de Panamá en el Miss Universo, Gabriela Lineth González del Valle, ya se encuentra en Puerto Rico para participar en una nueva edición del certamen de belleza, donde desde su llegada ha llamado la atención de los seguidores y especialistas del concurso.

La panameña, de 20 años y con una estatura de 1.83 metros, ha generado comentarios entre los fanáticos y missiólogos de diferentes partes del mundo, quienes han destacado su belleza y seguido de cerca los atuendos que ha lucido durante sus primeras apariciones.

En su primer día, González del Valle apostó por un conjunto monocromático en tonos crema, acompañado de una chaqueta blanca con detalles de plumas y flecos. Completó su imagen con un maquillaje en tonos cálidos.