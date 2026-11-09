Río Indio, Cuba, seguridad y el terremoto: los temas clave de la reunión de Mulino con EE. UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes 9 de noviembre una reunión de trabajo en su despacho con el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, con el objetivo de abordar la agenda de seguridad hemisférica, la estabilidad geopolítica y los proyectos clave para el crecimiento económico regional.
Durante la sesión oficial, estuvieron autoridades panameñas como el ministro de la presidencia Juan Carlos Orillac; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el canciller, Javier Martínez-Acha; y Manuel Moreno, del Consejo de Seguridad del Estado.
Por la delegación norteamericana estuvieron presentes el embajador Kevin Marino Cabrera, la embajadora Laura Dogu, el brigadier general Gregory Lewys y el capitán Daniel Betancourt, agregado de Defensa.
En la reunión se abordaron los siguientes temas:
El encuentro concluyó con el compromiso de ambas delegaciones de mantener el seguimiento a los temas de cooperación bilateral, ciberseguridad y proyectos de infraestructura prioritarios para la región.