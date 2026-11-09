Río Indio, Cuba, seguridad y el terremoto: los temas clave de la reunión de Mulino con EE. UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes 9 de noviembre una reunión de trabajo en su despacho con el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, con el objetivo de abordar la agenda de seguridad hemisférica, la estabilidad geopolítica y los proyectos clave para el crecimiento económico regional. Durante la sesión oficial, estuvieron autoridades panameñas como el ministro de la presidencia Juan Carlos Orillac; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el canciller, Javier Martínez-Acha; y Manuel Moreno, del Consejo de Seguridad del Estado.

Por la delegación norteamericana estuvieron presentes el embajador Kevin Marino Cabrera, la embajadora Laura Dogu, el brigadier general Gregory Lewys y el capitán Daniel Betancourt, agregado de Defensa. En la reunión se abordaron los siguientes temas:

Inversión e infraestructura: Se abordó el posicionamiento logístico de Panamá y el interés de Estados Unidos en coordinar esfuerzos en proyectos nacionales como el desarrollo portuario y el gasoducto.

Sostenibilidad hídrica: El presidente Mulino expuso la importancia del proyecto de Río Indio para garantizar el abastecimiento de agua a la población durante los próximos 50 años y asegurar la capacidad operativa del Canal de Panamá.

Geopolítica y diálogo: En el plano diplomático, el mandatario panameño reiteró la posición del país a favor de una solución pacífica para la situación en Cuba, ofreciendo al territorio nacional como sede para una eventual negociación bilateral con Estados Unidos.

Defensa y ciberseguridad: El general Caine subrayó el papel estratégico de Panamá en el combate al narcotráfico y los cárteles, e informó sobre las acciones conjuntas en materia de ciberseguridad para mitigar los ataques de organizaciones delictivas.

Recuperación tras el sismo: Transcurrido un mes del terremoto del 9 de octubre, se dio seguimiento a los avances de reconstrucción de viviendas, atención a las familias afectadas y la reactivación de la economía local.