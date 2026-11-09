Pádel: Panamá debuta este martes en el Panamericano Juvenil de Cancún

La delegación juvenil panameña de pádel viajó este lunes 9 de noviembre rumbo a Cancún, México, para hacer su debut oficial en el Panamericano de Menores (FIP Junior America Padel Cup 2026), certamen continental que se celebrará del 10 al 14 de noviembre en las instalaciones de Journey Padel Arena.

El conjunto istmeño está conformado por 16 atletas distribuidos en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18.