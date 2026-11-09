Más de 1,500 afectados en el distrito de Los Santos: alcalde pide agilizar evaluación de viviendas

A 30 días de la emergencia provocada por los recientes acontecimientos sísmicos en la región de Azuero, las familias afectadas en el distrito de Los Santos continúan a la espera de respuestas y de la evaluación de sus viviendas. Así lo manifestó el alcalde del distrito, Raúl Montenegro, en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá.

El alcalde indicó que más de 1,500 personas han resultado afectadas en el distrito y que todavía hay residencias pendientes de inspección, situación que mantiene la incertidumbre entre las familias que esperan conocer las condiciones de sus hogares.

“Estamos muy preocupados por la situación de nuestro pueblo. A 30 días de esta situación no ha habido cambios significativos. Las personas están con la misma incertidumbre y todavía están esperando que sea evaluado el 100% de las casas a nivel de todo el distrito”, expresó Montenegro.

Ante este panorama, hizo un llamado para que otras instituciones se sumen al levantamiento de daños y permitan agilizar las evaluaciones. Añadió que ya se han construido viviendas en el sector de La Colorada, pero esperan que estas soluciones puedan ejecutarse lo más pronto posible.