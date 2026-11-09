Más de 1,500 afectados en el distrito de Los Santos: alcalde pide agilizar evaluación de viviendas

A 30 días de la emergencia provocada por los recientes acontecimientos sísmicos en la región de Azuero, las familias afectadas en el distrito de Los Santos continúan a la espera de respuestas y de la evaluación de sus viviendas. Así lo manifestó el alcalde del distrito, Raúl Montenegro, en una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá.
El alcalde indicó que más de 1,500 personas han resultado afectadas en el distrito y que todavía hay residencias pendientes de inspección, situación que mantiene la incertidumbre entre las familias que esperan conocer las condiciones de sus hogares.
“Estamos muy preocupados por la situación de nuestro pueblo. A 30 días de esta situación no ha habido cambios significativos. Las personas están con la misma incertidumbre y todavía están esperando que sea evaluado el 100% de las casas a nivel de todo el distrito”, expresó Montenegro.
Ante este panorama, hizo un llamado para que otras instituciones se sumen al levantamiento de daños y permitan agilizar las evaluaciones. Añadió que ya se han construido viviendas en el sector de La Colorada, pero esperan que estas soluciones puedan ejecutarse lo más pronto posible.
Montenegro también manifestó su preocupación por las condiciones de las personas que permanecen en carpas, debido a que, pese al fenómeno de El Niño, las lluvias se han mantenido presentes en la región.
Explicó que estas condiciones complican la situación de las familias que todavía no cuentan con un techo seguro. Por ello, indicó que han conversado con el viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para explorar la posibilidad de trasladar a personas en situación de riesgo a hoteles, con el objetivo de proteger su salud.
Entre las principales necesidades mencionó la entrega de carpas, enseres, alimentos y medicamentos. También advirtió sobre el deterioro de estos refugios provisionales ante la exposición constante al agua y las lluvias.
“Las carpas te pueden funcionar, pero después de 15 días o más, al tomar agua y lluvia, al final se deterioran”, señaló.
En cuanto a las actividades protocolares del 10 de noviembre, el alcalde consideró positivo que el presidente de la República y ministros del Gobierno estén presentes en la provincia.
Indicó que la visita permitirá que las autoridades conozcan directamente la magnitud de las afectaciones, no solo en el distrito de Los Santos, sino también en sitios como la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad y otras instalaciones, entre ellas las de la Policía Nacional.
Montenegro espera que esta visita contribuya a visibilizar las necesidades de las comunidades y acelerar las respuestas para las familias que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.