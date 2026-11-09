¿Cuánto debería costar una hojaldra? El debate que divide a Panamá

Las redes sociales están siendo el escenario de un debate sobre los precios que debería tener una hojaldra, en el contexto de la celebración del Panama Restaurant Week, que se desarrolla del 10 al 30 de noviembre y que este año tiene como protagonista a este producto, en alusión al Mes de la Patria. En esta ocasión, la controversia se centró en el rango de precios de los platillos de esta semana gastronómica, en la que participan 19 restaurantes, con propuestas cuyos precios oscilan entre los $10 y los $15. Mientras algunos usuarios de Instagram argumentaban que no había necesidad de aumentar el precio de la hojaldra, aunque el platillo fuera gourmet y tuviera otro tipo de acompañamientos, otros cuestionaban el costo de estas propuestas.

“Yo me imagino que habrá gente que dirá: ‘Si eso no está en tu presupuesto, no lo compres’. 15 palos una hojaldra...”, reflexionó el influenciador Max Navarro. En cambio, otros defendieron la iniciativa, aduciendo que, a menudo, se le da más valor a la comida procedente de otros países que a la autóctona, como en este caso lo es la hojaldra. “¿Por qué razón tiene más valor un matcha en tu cafetería de franquicia internacional o unos tacos o unos pancakes que un plato completo con hojaldra?”, se preguntó el divulgador gastronómico Erick Lee, conocido en Instagram como El Hijo de la Cocinera.

Ante la polémica surgida, La Estrella de Panamá consultó la versión de Melissa Pinto, representante de la organización del Panama Restaurant Week, quien resaltó que la iniciativa tenía como intención aglutinar al sector gastronómico del país para celebrar un plato autóctono que se consume en todo el territorio nacional.

“Nosotros invitamos a los restaurantes, chefs y equipos de cocina a preparar platos y propuestas gastronómicas bastante completas que tengan a la hojaldra como una de sus protagonistas. ¿Por qué? Porque queremos resaltar, durante este Mes de la Patria, un producto muy panameño. (...) Estamos hablando de platos especiales, creaciones nuevas, auténticas y distintivas para esta experiencia gastronómica. Imaginemos una hojaldra acompañada de mero o de pulled pork, con preparaciones que requieren horas de elaboración. (...) Esta iniciativa está dirigida a un público que no se conforma, que busca sabores nuevos y diferentes, que quiere probar cosas distintas y explorar propuestas más elaboradas. Al final, hemos invitado a los restaurantes a elevar la hojaldra, que es un producto tan nuestro”, agregó.

Pinto manifestó, por otro lado, que le parecía lamentable que, antes de intentar comprender estas iniciativas, se buscara boicotearlas o cuestionar de manera tan contundente los costos de los restaurantes.

“Nuestros chefs merecen respeto, especialmente cuando están tratando de elevar nuestra gastronomía y trabajar con productos tan típicos y representativos de Panamá”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, Pedro Acosta, consideró que, más allá del debate sobre si estos platillos con hojaldra deberían tener esos precios, se debería potenciar la educación del consumidor en torno a su capacidad para comparar la calidad del producto y determinar si vale la pena en relación con su costo.