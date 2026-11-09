Un mes del sismo: 62,665 personas afectadas y solo 2,731 en albergues temporales

Un mes después del sismo que sacudió distintas provincias el pasado 9 de octubre, las cifras oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirman que la dimensión de la emergencia supera la capacidad de respuesta inmediata en materia de alojamiento e insumos básicos. El registro consolidado acumulado al 8 de noviembre de 2026 contabiliza a 19,666 familias impactadas, equivalentes a 62,665 personas, de las cuales únicamente 2,731 permanecen hospedadas en albergues.

De acuerdo con el Comunicado Oficial #30 emitido por el Sinaproc, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) procesó en los últimos 30 días un total de 13,259 reportes asociados a colapsos estructurales, además de 182 inundaciones, 73 deslizamientos de tierra, 104 desprendimientos, 10 incendios y dos árboles caídos en las zonas perjudicadas.

A pesar del volumen de daños físicos e infraestructurales reportados en el consolidado, la asistencia en albergues temporales gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abarca 100 instalaciones en donde se alojan 2,731 personas damnificadas. Para sostener la operación en estos recintos, la entidad desplegó a 353 colaboradores, entre personal administrativo, trabajadores sociales y psicólogos.