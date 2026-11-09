Un mes del sismo: 62,665 personas afectadas y solo 2,731 en albergues temporales

Un mes después del sismo que sacudió distintas provincias el pasado 9 de octubre, las cifras oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirman que la dimensión de la emergencia supera la capacidad de respuesta inmediata en materia de alojamiento e insumos básicos. El registro consolidado acumulado al 8 de noviembre de 2026 contabiliza a 19,666 familias impactadas, equivalentes a 62,665 personas, de las cuales únicamente 2,731 permanecen hospedadas en albergues.
De acuerdo con el Comunicado Oficial #30 emitido por el Sinaproc, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) procesó en los últimos 30 días un total de 13,259 reportes asociados a colapsos estructurales, además de 182 inundaciones, 73 deslizamientos de tierra, 104 desprendimientos, 10 incendios y dos árboles caídos en las zonas perjudicadas.
A pesar del volumen de daños físicos e infraestructurales reportados en el consolidado, la asistencia en albergues temporales gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abarca 100 instalaciones en donde se alojan 2,731 personas damnificadas. Para sostener la operación en estos recintos, la entidad desplegó a 353 colaboradores, entre personal administrativo, trabajadores sociales y psicólogos.
El balance del gobierno evidencia una brecha amplia entre el número de familias damnificadas y la distribución de kits de ayuda humanitaria. Frente a las 19,666 familias censadas, las autoridades registran la distribución de 6,544 kits de higiene familiar, 6,450 kits de limpieza, 4,506 kits de cocina y 1,085 kits para bebés. Respecto a equipamiento para pernoctar, la entrega oficial suma 3,228 colchones de tres cuartos y 3,200 colchones dobles.
Dentro del censo de damnificados figuran grupos de alta vulnerabilidad que demandan intervenciones diferenciadas. Sinaproc identificó a 2,781 personas con discapacidad y 202 mujeres embarazadas. En el área de atención inclusiva, la institución habilitó un servicio de atención mediante videollamadas desde el COE para personas sordas, a cargo de un equipo multidisciplinario de 22 profesionales que incluye intérpretes de Lengua de Señas Panameñas, trabajadora social y psicólogos. A la fecha, este servicio computa 120 atenciones: 54 directas a personas sordas y 66 derivaciones a operaciones de emergencia.
Paralelamente, el Mides reporta intervenciones dirigidas al bienestar emocional de los damnificados. La entidad contabiliza visitas a 12,800 personas y la atención a 3,300 familias mediante 10,808 intervenciones de Trabajo Social y 5,652 atenciones psicológicas, apoyadas de forma complementaria por la Línea 147. Asimismo, las brigadas gubernamentales desarrollaron 910 actividades recreativas destinadas a niños y niñas en las comunidades y albergues.
La evaluación de daños y la actualización de necesidades continúan en las áreas afectadas a fin de coordinar la continuidad de la asistencia estatal.