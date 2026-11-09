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‘Un solo corazón, una sola tierra’: así será la caravana solidaria de los santeños de San Miguelito por las víctimas del terremoto

Este 10 de noviembre, santeños cambiarán los desfiles por una jornada de solidaridad.
Este 10 de noviembre, santeños cambiarán los desfiles por una jornada de solidaridad. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/11/2026 15:15
Bajo el lema “Un Solo Corazón, Una Sola Tierra”, organizaciones comunitarias se unirán para llevar ayuda a la provincia de Los Santos

La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito suspendió su tradicional desfile del 10 de noviembre para realizar una caravana solidaria y entregar donaciones a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Jorge Aquiles Barahona, presidente de la organización, informó que actualmente reciben los últimos donativos en la casa sede, ubicada en vía Guadalupe, en San Miguelito, como parte de los preparativos para la jornada de ayuda.

Este año, el grito de independencia en San Miguelito estará acompañado de un mensaje de solidaridad con las familias damnificadas por el sismo.
Este año, el grito de independencia en San Miguelito estará acompañado de un mensaje de solidaridad con las familias damnificadas por el sismo. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La caravana, denominada “Un Solo Corazón, Una Sola Tierra”, partirá este martes 10 de noviembre a las 4:00 a.m. y contará con la participación de organizaciones de Gatuncillo, Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo y Capira, que se unirán a la delegación de santeños residentes en San Miguelito para trasladar las donaciones a la provincia de Los Santos.

Barahona destacó que este año la fecha tendrá un significado distinto, al cambiar las actividades folclóricas por una jornada de apoyo a las comunidades afectadas.

“Este 10 de noviembre, más que un grito de independencia, es un grito de solidaridad y de empatía con los paisanos santeños y las regiones de provincias centrales que están padeciendo en este momento producto del terremoto”, expresó.

La caravana solidaria partirá de San Miguelito rumbo a Los Santos este 10 de noviembre
La caravana solidaria partirá de San Miguelito rumbo a Los Santos este 10 de noviembre Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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