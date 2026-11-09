‘Un solo corazón, una sola tierra’: así será la caravana solidaria de los santeños de San Miguelito por las víctimas del terremoto

Jorge Aquiles Barahona, presidente de la organización, informó que actualmente reciben los últimos donativos en la casa sede, ubicada en vía Guadalupe, en San Miguelito, como parte de los preparativos para la jornada de ayuda.

La Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito suspendió su tradicional desfile del 10 de noviembre para realizar una caravana solidaria y entregar donaciones a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La caravana, denominada “Un Solo Corazón, Una Sola Tierra”, partirá este martes 10 de noviembre a las 4:00 a.m. y contará con la participación de organizaciones de Gatuncillo, Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo y Capira, que se unirán a la delegación de santeños residentes en San Miguelito para trasladar las donaciones a la provincia de Los Santos.

Barahona destacó que este año la fecha tendrá un significado distinto, al cambiar las actividades folclóricas por una jornada de apoyo a las comunidades afectadas.

“Este 10 de noviembre, más que un grito de independencia, es un grito de solidaridad y de empatía con los paisanos santeños y las regiones de provincias centrales que están padeciendo en este momento producto del terremoto”, expresó.