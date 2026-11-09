Asesinan en Ecuador a periodista que contaba con medidas de protección estatal

La violencia contra el periodismo en América Latina cobró una nueva víctima. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del comunicador Tomás Beltrán , director del medio digital comunitario Calcetines, ocurrido la noche del domingo en Ecuador.

Sujetos armados atacaron a tiros a Beltrán en las inmediaciones de su residencia, según reportes de prensa locales recabados por el organismo regional. El hecho provocó el rechazo inmediato de organizaciones internacionales debido a que la víctima mantenía antecedentes directos de violencia e intimidación previos al ataque.

Según datos aportados por la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), Beltrán recibió panfletos amenazantes en su propio domicilio en abril de este año. A raíz de estas intimidaciones, el comunicador formalizó denuncias que derivaron en la asignación de medidas de protección por parte de los organismos de seguridad gubernamentales.

Sin embargo, las acciones preventivas no impidieron el atentado de este domingo en el que los agresores le quitaron la vida a tiros a las afueras de su hogar.

Frente a la gravedad del suceso, la SIP exigió a las autoridades ecuatorianas acelerar las investigaciones del caso. El presidente del organismo internacional, Carlos Jornet, cuestionó la efectividad de las garantías ofrecidas a los comunicadores amenazados en ese país.

“Es inadmisible que un periodista que había denunciado amenazas y contaba con medidas de protección haya sido asesinado. Las autoridades deben actuar con urgencia, investigar a fondo y determinar si existió alguna relación entre las intimidaciones previas y este crimen”, afirmó Jornet a través de un pronunciamiento oficial de la institución.

El asesinato de Beltrán vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que afrontan los directores de medios digitales y comunitarios en la región, quienes realizan coberturas en entornos dominados por la delincuencia organizada y enfrentan fallas de resguardo en los sistemas oficiales de protección.

Hasta el momento, las instituciones policiales y judiciales de Ecuador no han informado sobre personas detenidas ni han detallado la hipótesis central del crimen. La SIP reiteró el llamado a establecer responsabilidades materiales e intelectuales para evitar que el ataque quede impune.