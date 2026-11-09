Turismo de reuniones genera $192 millones: ¿Por qué Panamá capta solo el 0.2% del mercado regional?

El gasto en viajes de negocios en las Américas alcanzará $565,000 millones en 2026, pero Panamá solo absorberá $1,200 millones de ese total. La cifra sitúa al país en la posición 15 de la región, distante de los $458,300 millones que concentrará Estados Unidos (81% del mercado regional), así como de Canadá ($42,300 millones), México ($14,100 millones) y Brasil ($12,700 millones).
Los datos fueron presentados durante la inauguración del 65.º Congreso Anual de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), celebrado en el Centro de Convenciones de Amador del 8 al 11 de noviembre con la asistencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.
Durante la jornada de apertura, la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, expuso el peso económico global de las reuniones de negocios. En 2025, el sector reunió a 1,650 millones de participantes en todo el mundo, generó $1.3 billones en gasto directo, aportó $1.8 billones al Producto Interno Bruto (PIB) global y sostuvo 24.2 millones de empleos.
Para aprovechar el potencial de este segmento, Guevara planteó ocho prioridades globales directas para los gobiernos. Entre las exigencias operativas destacan:
El planteamiento de la dirigente internacional ocurre en un escenario donde la tramitación de visados en Panamá ha sido señalada de forma recurrente por gremios del sector privado como una traba para la atracción de convenciones internacionales masivas.
En el ámbito local, la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, informó que los congresos y convenciones realizados entre enero y octubre de 2026 aportaron $192 millones a la economía nacional. La funcionaria detalló que el país registra 188 eventos confirmados este año y prevé concretar alrededor de 30 adicionales antes del 31 de diciembre.
De León indicó que el congreso de ICCA reunió a más de 1,200 tomadores de decisiones procedentes de más de 80 países, y confirmó reuniones con 11 asociaciones internacionales interesadas en evaluar a Panamá para sus próximas citas corporativas.
Por su parte, el director regional de América Latina para ICCA, Andrés Escandón, afirmó que la infraestructura del Centro de Convenciones de Amador posiciona a Panamá en el grupo de los cinco principales recintos de América Latina y el Caribe por su margen de flexibilidad y diseño.
Las previsiones del WTTC indican que el sector de Viajes y Turismo en Panamá aportará $15,100 millones a la economía nacional en 2026, cifra equivalente al 16.2% del PIB. Esto representa un incremento proyectado de 8.4% en comparación con 2025, cuando el sector aportó $13,900 millones (15.5% del PIB). De cumplirse los pronósticos, el ritmo de crecimiento del turismo superará la proyección del PIB nacional, estimada en 3.7% para el presente ejercicio.