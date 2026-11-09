Turismo de reuniones genera $192 millones: ¿Por qué Panamá capta solo el 0.2% del mercado regional?

El gasto en viajes de negocios en las Américas alcanzará $565,000 millones en 2026, pero Panamá solo absorberá $1,200 millones de ese total. La cifra sitúa al país en la posición 15 de la región, distante de los $458,300 millones que concentrará Estados Unidos (81% del mercado regional), así como de Canadá ($42,300 millones), México ($14,100 millones) y Brasil ($12,700 millones).

Gloria De León Administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Aquí vienen los tomadores de decisiones para escoger a dónde se va a realizar el siguiente evento... Este evento ha atraído a más de 1,200 personas tomadoras de decisiones de diferentes asociaciones de más de 80 países que están ahora mismo en nuestro país (...) es una oportunidad de oro”.

Los datos fueron presentados durante la inauguración del 65.º Congreso Anual de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), celebrado en el Centro de Convenciones de Amador del 8 al 11 de noviembre con la asistencia del presidente de la República, José Raúl Mulino. Durante la jornada de apertura, la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, expuso el peso económico global de las reuniones de negocios. En 2025, el sector reunió a 1,650 millones de participantes en todo el mundo, generó $1.3 billones en gasto directo, aportó $1.8 billones al Producto Interno Bruto (PIB) global y sostuvo 24.2 millones de empleos. Para aprovechar el potencial de este segmento, Guevara planteó ocho prioridades globales directas para los gobiernos. Entre las exigencias operativas destacan:

Facilitación de movilidad: Simplificar los procesos de visado para agilizar la llegada de delegados e invitados internacionales a los recintos.

Gestión de contingencias: Implementar protocolos unificados de prevención y recuperación ante crisis diseñados de forma concreta para el sector de convenciones.

Foco en el alto valor: Desarrollar políticas públicas enfocadas en priorizar la atracción de congresos de alto impacto económico para mitigar la masificación turística.

Conectividad y transporte: Expandir las rutas aéreas y optimizar las redes de transporte terrestre para garantizar el acceso directo a los destinos host.

Sostenibilidad operativa: Adoptar modelos de gestión sostenible y prácticas de bajo impacto ambiental en la organización de eventos a gran escala.

Capacitación del talento: Invertir en la formación especializada del personal necesario para operar infraestructura y eventos de nivel mundial.

Transformación digital: Integrar herramientas de inteligencia artificial y soluciones digitales para mejorar la medición de datos y la eficiencia logística.

Infraestructura competitiva: Incentivar la inversión pública y privada en la construcción, modernización y mantenimiento de recintos feriales y hotelería.