Misión Curazao: José Fajardo, Azarías Londoño y Kadir Barría ya están a las órdenes de Christiansen

Siguen sumándose efectivos a la concentración de la selección de Panamá. Este lunes 9 de noviembre continúo la llegada de futbolistas a suelo patrio para reportarse con Thomas Christiansen y seguir preparándose de cara a los partidos contra Curazao en la Liga de Naciones.

En horas tempranas, a eso de las 7:00 a.m. (hora local) arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen Kadir Barría del Botafogo, procedente de Río de Janeiro. El delantero de 19 años es uno de los jugadores más jóvenes entre los 25 convocados, pero ya sabe lo que es vestir la casaca nacional.

En su arribo, habló sobre su ilusión de volver a defender la camiseta de la selección de Panamá, así como también la importancia de seguir viendo minutos, ya sea con el primer equipo del Botafogo o con el equipo filial donde ha estado en las últimas semanas.

Sumado a ello, dio su opinión sobre el rival de Curazao, al cual tendrán que superar para estar en el Final Four de la Liga de Naciones y en la fase de grupos de la Copa Oro 2027.

“Curazao es un equipo fuerte, les he visto jugar. También vi a mis compañeros en ese partido contra Ecuador y los vi muy bien. Me quedé despierto hasta la madrugada y siendo que estamos preparados para el desafío”.

“Siempre habrá competencia dentro de la selección. Me pongo como meta aprender de los más experimentados, será bueno para mí y mi futuro. Existirá esa competencia de quienes juegan, de quienes no y es bueno que haya eso para crecer más”. “Uno siempre debe aportar en su equipo, ya sea dentro o fuera. Gracias a Dios pude anotar después de un tiempo y se nos dio la victoria. Me siento bien y contento con la oportunidad. Debo agradecer a todos en Botafogo que me dieron la oportunidad y al pueblo panameño que también ha creído en mí”, destacó Barría.

El último partido que disputó el juvenil con el primer equipo del Botafogo fue el pasado 7 de octubre cuando jugó 10 minutos ante el Vasco da Gama, sin embargo vio acción en la Copa de Brasil Sub-20 con el equipo filial el pasado 22 de octubre en la que anotó uno de los goles de la clasificación.

Barría vuelve a la convocatoria tras perderse el Mundial 2026 por decisión técnica. Ya estuvo a la órdenes de Thomas Christiansen para los partidos ante Bolivia, México, Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

José Fajardo y Azarías Londoño también se unen a la concentración Tras la llegada de Barría, a eso de las 9:30 a.m. (hora local), llegaron procedente de Quito, Ecuador los futbolistas José Fajardo y Azarías Londoño, quienes militan en la Universidad Católica.

Ambos ofensivos vienen de acumular buena cantidad de minutos, así como también viven un buen momento individual, especialmente Fajardo quien viene de anotarle dos tantos al Macará. Por parte de Londoño, ha sido titular en cuatro de los últimos cinco partidos con el equipo.

A su llegada, Fajardo compartió unas breves declaraciones. Entre ellas destacó la convocatoria de Josué Vergara y señaló que el chico no tiene “nada que demostrar”, ya que en el seno del equipo saben la calidad de jugador que es y lo que puede aportar al grupo para estos dos partidos ante Curazao.

“Él demostró su calidad en la gira. Creo que no tiene que demostrar nada. El partido que hizo fue excelente, se ganó la confianza del entrenador, su convocatoria y eso nos motiva más a nosotros, los que estamos de suplentes o titulares de hacerlo mejor. Hay que llevarlo de a poco”, destacó el delantero de 33 años.