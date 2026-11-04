Christiansen sobre el ‘Caso Josué Vergara’: ‘Siempre vamos a cuidar del jugador’

Una vez conocida la lista de los 25 convocados por la selección de Panamá para los partidos de eliminatoria ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones, Thomas Christiansen dio detalles de los futbolistas convocados a esta cita.

El entrenador tuvo la oportunidad de dar su versión sobre lo que ocurrió con Josué Vergara tras su lesión en la gira asiática . El técnico manifestó que la lesión que tuvo el jugador era una diferente a la que supuestamente tenía antes de llegar a la concentración. Además señaló que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) solicitó las pruebas médicas del jugador, pero “nunca llegaron”.

A su vez, Christiansen desmintió la versión que lo vinculaban con la selección de Ghana y reiteró su compromiso con la selección de Panamá hasta el 2030, año en la que vence su contrato .

Caso Josué Vergara: “Todo empezó con la convocatoria, el club, elevó que tenía una lesión de la cual que para desconvocarlo necesitábamos unas pruebas. Insistimos como federación esas pruebas que nunca llegaron. Cuando lo tuvimos, le hicimos pruebas en esa zona, y para nuestra sorpresa no había una supuesta lesión en esa zona”.

“Por fortuna no tuvo problema en esa zona en los entrenamientos. Una vez en el partido, al final en la primera parte tuvo un golpe en la espalda. En el medio tiempo, como siempre hago, le pregunto a todos si pueden seguir. Le pregunto al cuerpo médico que como está, si puede seguir y todos dicen que si, al igual que el jugador. A los cinco minutos vemos que va cojeando y se tiene que cambiar. Durante el viaje de vuelta estoy en comunicación con el entrenador del Gent, en ese momento se recrimina que la lesión que tiene es en la zona que habían dicho pero no era así. Nosotros siempre vamos a cuidar del jugador, pero esto fue una situación atípica”.

Rumores con la selección de Ghana: “Mi compromiso es con Panamá hasta el 2030. Si me pongo a explicar todos los rumores de todos los supuestos acercamientos no me daré a basto. Mi compromiso es con el equipo y es lo único que me preocupa”.

Llamado de Kadir Barría: “Siempre ha estado cerca y en observación. Hay partidos que buscamos otras cosas. No nos importa si está con la categoría Sub-20, lo importante es que juegue. A veces si esta con el primer equipo, pero solo ve cinco, 10 minutos o se queda en el banquillo y no estaría en las mejores condiciones. La presión que ha recibido tampoco le ha funcionado. A todos hay que ayudarlos y sacarles el máximo rendimiento. Si está aquí es porque lo merece y la situación lo requiere.

Regreso de Ismael Díaz: “He tenido conversaciones con ambos jugadores. uno porque estaba un poco tocado y quería ver nuevos jugadores como Herbert que puede jugar en banda, traer otro extremo como Rafael Mosquera”.

Pocos minutos de Carlos Harvey en el club: “Es un problema, pero estando en la selección quiero darle minutos. Necesita del cariño y de minutos. Tenemos jugadores que no han gozado de mucho ritmo con sus clubes, pero todas las selecciones tienen esa situación”.

Convocatoria de Manuel Morán: “Lo hemos estado siguiendo y nos vendrá bien para estos dos partidos”.

Omar Valencia como opción en el lateral izquierdo: “Tanto Omar como Jair Modelo hicieron una buena gira, pero preferimos a Omar. Tenemos a ellos dos, también está Joseph Pacheco, lo estamos siguiendo y también está Jorge Gutiérrez”.