Agroferias del IMA del viernes 6 de noviembre: conozca los dos únicos puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los únicos puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 6 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este viernes 6 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
VERAGUAS
-Cuadro deportivo de Llano Catival cabecera en el distrito de Mariato.
-Cancha deportiva de Quebro en el distrito de Mariato.
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