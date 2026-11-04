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Información útil

Agroferias del IMA del viernes 6 de noviembre: conozca los dos únicos puntos de venta

El IMA realizará agroferias en solo dos puntos este viernes 6 de noviembre.
El IMA realizará agroferias en solo dos puntos este viernes 6 de noviembre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2026 16:15
El IMA informó dónde estarán sus agroferias este viernes y recordó que los compradores deben presentar su cédula.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los únicos puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 6 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 6 de noviembre

Para este viernes 6 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

VERAGUAS

-Cuadro deportivo de Llano Catival cabecera en el distrito de Mariato.

-Cancha deportiva de Quebro en el distrito de Mariato.

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