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Información útil

Agroferias del IMA del viernes 23 de octubre: lugares de venta a nivel nacional

El IMA realizará agroferias en distintos puntos del país este viernes 23 de octubre.
El IMA realizará agroferias en distintos puntos del país este viernes 23 de octubre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2026 15:57
Las agroferias del IMA arrancarán a las 8:00 a.m. este viernes 23 de octubre. Conozca los lugares habilitados.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 23 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 23 de octubre a nivel nacional

para este viernes 23 de octubre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de Jacú en el distrito de Bugaba.

-Darién: Iglesia Eben-Ezer #26 de Río Pavo en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Ciri de Los Sotos en el distrito de Capira.

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