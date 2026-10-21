Andrés Andrade brilla en Europa: El LASK firma una victoria histórica ante el Sporting de Portugal

El LASK de Andrés Andrade vivió una auténtica noche histórica ante el Sporting de Portugal en la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Los austriacos, quienes debutan en esta campaña en el certamen, consiguieron sus primeros tres puntos en toda su historia en la Champions tras vencer al Sporting Portugal 2-3.
El equipo del panameño visitó al conjunto de Portugal en Lisboa con la misión de por supuesto buscar sus primeros tres puntos, esto tras caer goleados 3-6 ante el Liverpool en la jornada anterior.
El zaguero panameño, quien ante los ingleses salió como capitán, nuevamente fue parte del 11 titular y disputó los 90 minutos del compromiso, ayudando a sus compañeros en la última línea de presión y ser parte de esta histórica victoria.
En cuanto al defensor Andrade, jugó todo el partido ante el Sporting Portugal, entregó 27 pases correctos de 32 intentados (84% de efectividad), hizo dos disparos, tocó el balón 47 veces, realizó cuatro despejes, interceptó un balón y recuperó dos veces el esférico.
A pesar de que los portugueses se pusieron por delante en el marcador por medio del colombiano Luis Suárez por la vía penal apenas a los cinco minutos, el LASK se pudo recomponer en los siguientes compases del partido.
Justamente a los 15 minutos del compromiso, Christoph Lang del LASK puso el empate 1-1 y le daba esperanza a los suyos tras esta anotación en tierras lusas. Los locales dominaron en todo el compromiso, pero esto no evitó que Sasa Kalajdzic pusiera el 1-2 y le diera por momentos los tres puntos al LASK.
A los 68 minutos del compromiso, los visitantes aumentaron su ventaja con el tanto de Krystof Danek. El 1-3 ya era un resultado histórico para el LASK, aunque a los 89 minutos llegó el descuento de Luis Suárez, pero ya era muy tarde.
Este triunfo del LASK y sumado a los demás resultados de esta Jornada 3, coloca al equipo austriaco en la posición número 24 y que le da acceso a los play-off de cara a la segunda parte de la campaña.
Hay que recordar que los primeros ocho equipos clasifican de manera directa a la siguiente fase, mientras que de la posición nueve al 24 disputan este dicho play-off.
Aún queda un largo recorrido dentro de la fase de liga de la Champions League. Al LASK aún le queda por jugar ante el Slovan Bratislava (3 de noviembre), Bodo (24 de noviembre), Fenerbahçe (9 de diciembre), Real Madrid (19 de enero) y Porto (27 de enero).
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