Andrés Andrade brilla en Europa: El LASK firma una victoria histórica ante el Sporting de Portugal

El LASK de Andrés Andrade vivió una auténtica noche histórica ante el Sporting de Portugal en la Jornada 3 de la UEFA Champions League . Los austriacos, quienes debutan en esta campaña en el certamen, consiguieron sus primeros tres puntos en toda su historia en la Champions tras vencer al Sporting Portugal 2-3.

El equipo del panameño visitó al conjunto de Portugal en Lisboa con la misión de por supuesto buscar sus primeros tres puntos, esto tras caer goleados 3-6 ante el Liverpool en la jornada anterior.

El zaguero panameño, quien ante los ingleses salió como capitán, nuevamente fue parte del 11 titular y disputó los 90 minutos del compromiso, ayudando a sus compañeros en la última línea de presión y ser parte de esta histórica victoria.

En cuanto al defensor Andrade, jugó todo el partido ante el Sporting Portugal, entregó 27 pases correctos de 32 intentados (84% de efectividad), hizo dos disparos, tocó el balón 47 veces, realizó cuatro despejes, interceptó un balón y recuperó dos veces el esférico.

A pesar de que los portugueses se pusieron por delante en el marcador por medio del colombiano Luis Suárez por la vía penal apenas a los cinco minutos, el LASK se pudo recomponer en los siguientes compases del partido.