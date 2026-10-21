Extraditan de Colombia a Panamá a un hombre requerido por tentativa de homicidio

Un ciudadano panameño, de 32 años, fue extraditado desde Colombia hacia Panamá, donde es requerido por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con el delito de tentativa de homicidio, informó la Policía Nacional la tarde de este miércoles 21 de octubre.

La extradición se realizó a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, mediante los mecanismos de cooperación policial internacional entre ambos países, que permitieron ubicar y detener al requerido en territorio colombiano.

El caso se remonta a junio de 2025

De acuerdo con la información policial, los hechos investigados ocurrieron el 5 de junio de 2025 en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal, en la ciudad de Panamá.

En ese lugar, la víctima recibió un impacto de proyectil de arma de fuego, en un caso investigado como presunto delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Tras su ubicación y detención en Colombia, se coordinó su extradición a Panamá para que sea puesto a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso judicial correspondiente.

La Policía Nacional destacó que la operación se desarrolló mediante la cooperación entre las autoridades de Panamá y Colombia.