Extraditado de Colombia queda detenido en Panamá por caso vinculado a ‘Operación Jericó’

Un hombre de 46 años, trasladado a Panamá desde Colombia mediante un proceso de extradición, quedó bajo detención provisional luego de ser relacionado con una investigación por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, durante una audiencia en la que se analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa.

Al ciudadano se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

El juez consideró que mantenerlo detenido era una medida necesaria debido a la gravedad de las acusaciones y a los riesgos procesales identificados en el caso. Entre estos se mencionaron un posible intento de fuga y la posibilidad de desatención del proceso.