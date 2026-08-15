Extraditado de Colombia queda detenido en Panamá por caso vinculado a ‘Operación Jericó’

Un hombre de 46 años, trasladado a Panamá desde Colombia mediante un proceso de extradición, quedó bajo detención provisional luego de ser relacionado con una investigación por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial.
La decisión fue adoptada por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, durante una audiencia en la que se analizaron los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa.
Al ciudadano se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
El juez consideró que mantenerlo detenido era una medida necesaria debido a la gravedad de las acusaciones y a los riesgos procesales identificados en el caso. Entre estos se mencionaron un posible intento de fuga y la posibilidad de desatención del proceso.
La investigación forma parte de la denominada “Operación Jericó”, iniciada en junio de 2023 por autoridades panameñas.
El expediente está relacionado con una presunta red dedicada al trasiego y tráfico de drogas hacia Costa Rica. Durante la audiencia, el juez señaló que existen elementos que, en esta etapa inicial, vincularían al ciudadano con los hechos investigados.
Antes de imponer la medida cautelar, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y aceptó la formulación de cargos presentada por el fiscal Juan Gutiérrez, del Ministerio Público.
El traslado del investigado a Panamá se produce mediante un proceso de extradición desde Colombia y constituye uno de los primeros casos de este tipo entre ambos países durante la nueva administración del presidente colombiano Abelardo De La Espriella.
La extradición se da en un contexto de cooperación entre Panamá y Colombia frente al tráfico internacional de drogas y las organizaciones criminales que utilizan la región para el movimiento de sustancias ilícitas.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...