Operación Monarca deja seis aprehendidos por homicidio, violación y otros delitos en Colón

La Policía Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, desarrolló la Operación Monarca en distintos puntos de la provincia de Colón, donde fueron aprehendidas seis personas presuntamente vinculadas a diferentes investigaciones judiciales.

Entre los detenidos se encuentran tres adultos requeridos por investigaciones relacionadas con hechos de homicidio registrados en septiembre de 2022 y septiembre de 2025. Durante las diligencias, las autoridades también aprehendieron a un adolescente requerido por una investigación relacionada con el presunto delito de violación.

Asimismo, otros dos adultos fueron ubicados y aprehendidos por su presunta vinculación con investigaciones por lesiones personales y violencia de género, respectivamente.

La Operación Monarca se desarrolló en diferentes sectores de la provincia como parte de las estrategias implementadas por las autoridades para localizar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por investigaciones judiciales.

Los seis aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con los procesos correspondientes para determinar las responsabilidades legales en cada caso.