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Escándalo de las laptops obliga a Lucy Molinar a renunciar al Meduca

Lucy Molinar dimitió de su cargo como ministra de Educación este 12 de agosto de 2026.
Lucy Molinar dimitió de su cargo como ministra de Educación este 12 de agosto de 2026. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 12/08/2026 16:30
El Ministerio de Educación de Panamá confirmó la renuncia de la ministra Lucy Molinar. El Gobierno no ha revelado las causas de su dimisión

La ministra de Educación, Lucy Molinar, presentó formalmente su renuncia al cargo que desempeñaba al frente del Ministerio de Educación (Meduca), según dio a conocer este miércoles 12 de agosto de 2026 la propia entidad a través de un comunicado oficial.

El documento institucional confirmó la dimisión de la funcionaria, aunque omitió detallar las razones de la decisión, la fecha exacta a partir de la cual se hará efectiva la salida, o el nombre de la persona que asumirá el despacho superior de la cartera educativa.

Durante su periodo en la institución, Molinar dirigió iniciativas dirigidas a la infraestructura de centros escolares, la formación del personal docente, el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y la innovación en el sistema público.

Pese a los constantes retos del sector y las demandas gremiales por mejoras en las escuelas a nivel nacional, la nota del Meduca limitó su pronunciamiento a manifestar un reconocimiento y agradecimiento por el compromiso y la labor prestada por la exministra durante su gestión.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha anunciado quién reemplazará a Molinar en el puesto, en momentos en que la institución enfrenta importantes desafíos presupuestarios y de infraestructura educativa en las distintas regiones escolares del país.

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