Renuncia el viceministro administrativo del Meduca, Roberto Sevillano Shin

Roberto Elías Sevillano Shin presentó su renuncia al cargo de viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca), según se conoció este miércoles 12 de agosto.

La salida de Sevillano Shin deja una vacante estratégica en la estructura directiva del Meduca. El viceministerio administrativo tiene bajo su responsabilidad la gestión presupuestaria, la logística operativa, los procesos de compras e insumos, así como el seguimiento a las obras de infraestructura escolar a nivel nacional.

Hasta el momento de la confirmación de su dimisión, las autoridades del Órgano Ejecutivo y del Meduca no detallaron los motivos oficiales de la renuncia ni anunciaron quién asumirá el despacho de forma interina o permanente.

La dimisión ocurre en medio del desarrollo del calendario escolar, periodo en que la ejecución presupuestaria y el mantenimiento de la red educativa oficial demandan atención continua por parte del equipo administrativo.