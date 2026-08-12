Calor intenso en Panamá ¿qué se espera durante los próximos días?

Las condiciones de calor y humedad continuarán marcando el comportamiento del tiempo en Panamá durante los próximos días, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 °C y una sensación térmica que alcanzaría los 42 °C en algunas zonas del país.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención hasta el viernes 14 de agosto, debido al riesgo que representa la combinación de altas temperaturas y humedad para la población.

Aunque las máximas previstas se ubican entre 31 °C y 36 °C, el cuerpo puede experimentar un nivel de calor considerablemente mayor. Esto ocurre porque la humedad dificulta la evaporación del sudor, uno de los principales mecanismos que utiliza el organismo para regular su temperatura.