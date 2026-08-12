Calor intenso en Panamá ¿qué se espera durante los próximos días?

Las condiciones de calor y humedad continuarán marcando el comportamiento del tiempo en Panamá durante los próximos días, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 °C y una sensación térmica que alcanzaría los 42 °C en algunas zonas del país.
Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención hasta el viernes 14 de agosto, debido al riesgo que representa la combinación de altas temperaturas y humedad para la población.
Aunque las máximas previstas se ubican entre 31 °C y 36 °C, el cuerpo puede experimentar un nivel de calor considerablemente mayor. Esto ocurre porque la humedad dificulta la evaporación del sudor, uno de los principales mecanismos que utiliza el organismo para regular su temperatura.
Las proyecciones del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) señalan que varias regiones podrían registrar sensaciones térmicas entre 39 °C y 42 °C.
Entre las áreas con mayor posibilidad de experimentar estas condiciones están las zonas bajas de Chiriquí, además de sectores del centro y sur de Veraguas. En ambas regiones, las temperaturas podrían alcanzar aproximadamente los 35 °C y la sensación térmica llegar hasta 42 °C.
En Los Santos y Herrera, los termómetros podrían marcar hasta 36 °C, mientras que sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién y el sur de Coclé también podrían presentar sensaciones cercanas a los 42 °C.
Este panorama forma parte de una tendencia climática que podría prolongarse durante los próximos meses. El IMHPA proyecta para agosto, septiembre y octubre temperaturas entre 2 °C y 3 °C por encima de los valores habituales, acompañadas de elevados niveles de humedad.
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