Minsa alerta por altas temperaturas en Panamá y pide reforzar la hidratación

Ante el aumento de las temperaturas y de la sensación térmica en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de hidratación y prevenir afectaciones asociadas al calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La entidad explicó que aunque suela asociarse el calor extremo con el golpe de calor, en Panamá las afecciones más frecuentes durante esta temporada son el agotamiento por calor, los calambres y la deshidratación, condiciones que son atendidas regularmente en los servicios de urgencia.

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, señaló que la prevención es la principal herramienta para evitar estas complicaciones.

“No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor”, indicó.

Según el Minsa, la deshidratación puede ocasionar fatiga, agotamiento, cefalea o dolor de cabeza, además de aumentar el riesgo de desmayos y agravar enfermedades como la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca.

Paredes explicó que las personas con padecimientos cardiovasculares son particularmente vulnerables, debido a que la pérdida de líquidos puede elevar la presión arterial o desencadenar complicaciones cardíacas.

Asimismo, destacó que los niños y los adultos mayores constituyen los grupos con mayor riesgo de sufrir deshidratación, por lo que recomendó mantener una hidratación constante de acuerdo con la actividad física que realicen, complementando el consumo de agua con electrolitos cuando sea necesario.

Entre las medidas preventivas, el Minsa aconseja consumir suficiente agua durante el día, aplicar protector solar, vestir ropa ligera y holgada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas más vulnerables.