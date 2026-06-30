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Minsa alerta por altas temperaturas en Panamá y pide reforzar la hidratación

Minsa alerta por altas temperaturas en Panamá y pide reforzar la hidratación
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 30/06/2026 14:09
La entidad advirtió que la sensación térmica puede superar los 40°C en el Pacífico.

Ante el aumento de las temperaturas y de la sensación térmica en distintas regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de hidratación y prevenir afectaciones asociadas al calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La entidad explicó que aunque suela asociarse el calor extremo con el golpe de calor, en Panamá las afecciones más frecuentes durante esta temporada son el agotamiento por calor, los calambres y la deshidratación, condiciones que son atendidas regularmente en los servicios de urgencia.

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, señaló que la prevención es la principal herramienta para evitar estas complicaciones.

“No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor”, indicó.

Según el Minsa, la deshidratación puede ocasionar fatiga, agotamiento, cefalea o dolor de cabeza, además de aumentar el riesgo de desmayos y agravar enfermedades como la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca.

Paredes explicó que las personas con padecimientos cardiovasculares son particularmente vulnerables, debido a que la pérdida de líquidos puede elevar la presión arterial o desencadenar complicaciones cardíacas.

Asimismo, destacó que los niños y los adultos mayores constituyen los grupos con mayor riesgo de sufrir deshidratación, por lo que recomendó mantener una hidratación constante de acuerdo con la actividad física que realicen, complementando el consumo de agua con electrolitos cuando sea necesario.

Entre las medidas preventivas, el Minsa aconseja consumir suficiente agua durante el día, aplicar protector solar, vestir ropa ligera y holgada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Persisten las altas temperaturas

El llamado del Minsa coincide con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que prevé para este martes temperaturas máximas de entre 30 °C y 35 °C, con una sensación térmica que podría superar los 40 °C en sectores del Pacífico.

El informe también señala que durante la mañana predominarán condiciones estables y cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte del país. Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica en áreas de Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias ligeras y aisladas principalmente sobre la comarca Guna Yala y la provincia de Colón.

El Imhpa advirtió además que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y extremos durante gran parte del día, por lo que recomendó limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección.

La institución también mantiene avisos para las actividades marítimas en ambas vertientes debido al oleaje, los vientos y las mareas de resaca, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales.

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