Eclipse total de sol podrá seguirse en vivo desde Panamá, pero no será visible en el cielo

El eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto de 2026 podrá ser seguido desde Panamá mediante transmisiones en directo, aunque el fenómeno astronómico no será visible directamente en el cielo panameño.

La expectación aumenta a nivel mundial ante la llegada de uno de los principales eventos astronómicos de 2026: un eclipse total de Sol que recorrerá una franja del hemisferio norte.

La totalidad del eclipse podrá observarse en zonas como el norte de España, Islandia, Groenlandia y sectores del Ártico. En otras partes de Europa y Norteamérica, el fenómeno será visible de manera parcial.

Panamá, debido a su ubicación geográfica, quedará fuera de la trayectoria de la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra. Por esta razón, el eclipse no podrá observarse directamente desde el territorio nacional.

De acuerdo con los horarios señalados para el evento, el eclipse comenzará alrededor de las 5:34 p. m., mientras que su finalización está prevista cerca de las 9:58 p. m. El máximo del fenómeno ocurrirá aproximadamente a las 7:46 p. m.

Según la información proporcionada, la transmisión para el seguimiento del eclipse comenzará a las 12:15 p. m., hora de Panamá, este miércoles 12 de agosto. Los interesados podrán seguir el fenómeno a través de la transmisión oficial de la NASA, disponible en su plataforma NASA+ y en su canal de YouTube.

La cobertura permitirá observar en directo las imágenes del eclipse desde las regiones donde será visible, además de contar con comentarios y explicaciones de expertos.

De esta manera, Panamá podrá seguir el evento astronómico a través de las imágenes captadas en las regiones donde sí será visible la totalidad. El eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz solar durante un periodo limitado.

La totalidad solo puede observarse desde una franja específica de la superficie terrestre, por lo que millones de personas fuera de esa trayectoria deberán recurrir a transmisiones para presenciar el fenómeno.