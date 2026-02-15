Eclipse solar anular 2026: ¿se verá el ‘anillo de fuego’ en Panamá el 17 de febrero?

El próximo 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “anillo de fuego”, uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año.

El evento despertará gran interés entre aficionados y expertos, especialmente por su particular forma luminosa en el cielo.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra demasiado lejos de nuestro planeta como para cubrirlo por completo.

Al no taparlo totalmente, queda visible un brillante aro de luz solar alrededor de la silueta lunar, formando el característico “anillo de fuego”.

¿Dónde se podrá ver el anillo de fuego?

La franja donde se apreciará el anillo completo cruzará principalmente la Antártida y zonas del océano Antártico.

En Sudamérica, el fenómeno solo será visible de forma parcial en dos países:

Argentina: el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 6:56 a.m., alcanzará su punto máximo cerca de las 9:12 a.m. y finalizará alrededor de las 11:27 a.m. (hora local argentina).

Chile: el evento iniciará cerca de las 7:02 a.m. (hora local) y se extenderá aproximadamente por una hora.

En países como Perú, el eclipse no será visible ni de forma parcial ni total, debido a que la trayectoria del fenómeno se desplaza mucho más al sur del continente.

¿Se verá el eclipse solar en Panamá?

En el caso de Panamá, el eclipse solar anular no será visible, ni en su fase completa ni de manera parcial. La trayectoria del fenómeno se concentra en latitudes mucho más australes, lejos del territorio centroamericano.

Sin embargo, los interesados podrán seguir el desarrollo del eclipse a través de transmisiones en vivo organizadas por observatorios internacionales y plataformas digitales especializadas en astronomía, una alternativa ideal para no perderse este espectáculo celeste.

Recomendaciones para observar eclipses solares

Cuando un eclipse es visible desde una región, es fundamental utilizar gafas certificadas para observación solar o métodos indirectos de proyección. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños oculares permanentes.