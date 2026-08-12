Oficial: El panameño Jorge Gutiérrez llega a Universitario de Deportes de Perú

Completamente oficial. Jorge Gutiérrez, seleccionado por Panamá y que recientemente disputó el Mundial 2026 con el combinado panameño tendrá una nueva aventura en Perú, concretamente con el Universitario de Deportes.

El club confirmó en sus redes sociales la incorporación del lateral izquierdo a sus filas, luego de pasar sus últimos cuatro años en el Deportivo La Guaira de Venezuela . El panameño ya posó con la camiseta del club peruano a la espera de su pronto debut con el Universitario de Deportes en el campeonato local.

Gutiérrez arribó al este equipo en calidad de cedido hasta final del 2026 con una opción de compra por 300 mil dólares. Esto significa que el panameño tendrá los próximos meses para convencer al equipo peruano de hacerse con él de manera definitiva.

El panameño arribó en horas de la noche el pasado martes 11 de agosto a tierras peruanas para ultimar su fichaje. De hecho, el mundialista con Panamá fue recibido por muchos medios de comunicación, así como también por aficionados del Universitario de Deportes.

En los últimos cuatro años en Venezuela, Gutiérrez disputó un total de 125 partidos con el Deportivo La Guaira en los que también anotó un total de cinco goles y repartió hasta 18 asistencias. Con el cuadro venezolano logró levantar una Copa de Venezuela (2024) y una Supercopa de Venezuela (2025). Así como también disputó varios partidos en la Copa Libertadores.

Esta será su tercera experiencia en el extranjero del jugador surgido del Tauro. Anteriormente estuvo en las filas del Melilla del fútbol español en la temporada 2022-2023.