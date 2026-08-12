Atención a billeteros: LNB anuncia nuevo horario por el Sorteo Extraordinario

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a los billeteros sobre un horario especial de atención con motivo de la celebración del sorteo extraordinario N.° 5565-4254, que se realizará el domingo 16 de agosto de 2026.

De acuerdo con el comunicado, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, el cierre de la puerta de entrada del área de entrega de billetes y de las cajas de Tesorería se extenderá hasta las 2:00 p.m.

Mientras que el sábado 15 de agosto, la venta de billetes correspondiente al sorteo extraordinario se recibirá hasta las 12:00 mediodía.

Ese mismo sábado, el horario de ingreso se extenderá hasta la 1:00 p.m. para las agencias que deban realizar la devolución de cartera.

La Lotería Nacional solicitó a cada agencia colocar este horario en un lugar visible, con el objetivo de que los billeteros conozcan oportunamente las disposiciones establecidas para este sorteo extraordinario.

El sorteo extraordinario se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, por lo que la institución reiteró la importancia de que los billeteros estén atentos a los horarios especiales establecidos para la entrega, venta y devolución de billetes.