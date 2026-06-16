Sorteo de la Lotería del miércoles 17 de junio mantiene su horario habitual

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de todas las oficinas públicas, tanto nacionales como municipales, en todo el territorio panameño a partir de las 2:00 p.m. La medida, sustentada en la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 19 de 16 de junio de 2026, responde a la celebración del primer juego de la selección de fútbol de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

A pesar de la suspensión generalizada de las labores administrativas estatales, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que el sorteo correspondiente a este miércoles 17 de junio se realizará con total normalidad en su horario habitual de las 3:00 p.m.

Para garantizar la recaudación y el servicio, la institución mantendrá la atención a los billeteros y compradores en los horarios regulares de las direcciones provinciales, agencias regionales y metropolitanas. Asimismo, las cajas de pago a nivel nacional permanecerán abiertas hasta las 4:30 p.m., extendiendo su funcionamiento más allá del cierre general decretado para el resto del sector público.

Debido a las restricciones de movilidad y el cierre de instalaciones, el sorteo oficial no contará con el esquema tradicional de difusión abierta en sitio, sino que será transmitido en directo a través de la cuenta de Instagram de la institución (@LNBPma).