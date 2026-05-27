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Lotería de Panamá: hasta qué hora pagan premios y cuáles sorteos aplican

Lotería de Panamá: hasta qué hora pagan premios y cuáles sorteos aplican
Por
Laura Chang
  • 27/05/2026 12:48
Ganar un billete de lotería puede traer emoción, pero también dudas. Una de las preguntas más frecuentes entre los jugadores en Panamá es hasta qué hora pueden acudir a cobrar un premio y qué tipos de sorteos entran dentro de este proceso.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) mantiene horarios especiales durante los días de sorteo para que los jugadores puedan cambiar chances y billetes premiados.

¿Hasta qué hora se pueden cambiar los billetes y chances ganadores?

Los ganadores de los sorteos Miercolito, Dominical y el Gordito del Zodíaco pueden acudir a las sedes habilitadas de todas las provincias hasta las 4:30 p.m. del mismo día para realizar el cobro correspondiente.

Los jugadores deben presentar el billete o chance ganador para recibir el pago de premios correspondientes al primer, segundo o tercer lugar, según el resultado obtenido.

En algunos casos, especialmente para premios mayores, puede ser requerida una identificación vigente y otros procesos de validación.

Además de los sorteos tradicionales, el sorteo Extraordinario también figura entre los tipos de sorteos más esperados por los panameños debido a que suele manejar planes de premios más altos y bolsas especiales.

Este formato se caracteriza por entregar premios mayores que los sorteos regulares y suele despertar gran interés entre compradores y billeteros.

Las autoridades también recuerdan que los premios deben reclamarse únicamente a través de canales oficiales para evitar inconvenientes y posibles fraudes.

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