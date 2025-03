Eclipse lunar | Hora y lugar donde verlo en Panamá

El eclipse total de Luna, o la llamada “Luna roja”, será visible en gran parte del mundo, incluido Panamá, por eso te contamos que esperar.

De acuerdo con los especialistas, este fenómeno astronómico en 2025 será el único visible en el continente americano.

En Panamá comenzará a las 10:57 p.m. y será visible en todo el país.

Este eclipse comenzará la noche de este 13 de marzo y alcanzará su totalidad a las 1:58 a.m. de este viernes 14 de marzo.

Fenómeno astronómico

Un eclipse lunar tiene lugar cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, de modo que la Tierra se interpone en el camino de la luz solar que se refleja en la superficie de nuestro satélite natural.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá, la fase final será a las 2:31 a.m. y el fin del eclipse parcial a las 3:48 a.m. y el final del eclipse penumbral a las 5:00 a.m.

Observación

La observación de los eclipses lunares son completamente seguros para la vista.

Además, la NASA recomienda usar unos binoculares o un telescopio en un entorno oscuro. Aunque no es necesario tener un equipo especial para apreciar los detalles.

Por otro lado, este eclipse se conoce como “Luna roja”. Este fenómeno se produce debido a la sombra proyectada por la Tierra, según información de la NASA.

La NASA explicó que se pone “roja” porque la atmósfera de la Tierra dispersa la luz solar.

“La parte más azul de la luz solar se dispersa a lo lejos, en donde todavía es de día, y solo llega a los ojos la parte del espectro que va del amarillo al rojo, detallaron los especialistas de la NASA.