Xavi Hernández asume la dirección técnica de la selección de Países Bajos

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol oficializó este miércoles 12 de agosto, en Zeist el nombramiento del técnico español Xavi Hernández como nuevo seleccionador absoluto masculino de Países Bajos en reemplazo de Ronald Koeman mediante un contrato de cuatro años de duración que se extenderá hasta la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El estratega español de 46 años llega al banquillo neerlandés tras permanecer dos años sin dirigir luego de su salida del Fútbol Club Barcelona en mayo de 2024. La vacante en el equipo nacional se originó tras la dimisión de Koeman después de la eliminación de Países Bajos en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de 2026 frente a la selección de Marruecos.

Curiosamente, esta representa la segunda oportunidad en la que Hernández releva al neerlandés en la conducción técnica de un conjunto profesional, tal como ocurrió en el banquillo azulgrana en noviembre de 2021.

Por consiguiente, la dirigencia del organismo rector del fútbol neerlandés formalizó un proyecto a largo plazo que abarca el proceso de clasificación para la Eurocopa de 2028 y el ciclo correspondiente a la Copa Mundial de 2030, organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos.

Asimismo, las autoridades de la federación evaluaron diversas opciones para el puesto antes de concretar la contratación del entrenador catalán, quien en intervenciones públicas recientes había manifestado su predisposición para asumir el liderazgo de un combinado nacional.

En relación con los compromisos inmediatos del calendario internacional, el debut oficial del nuevo cuerpo técnico se producirá el próximo 24 de septiembre de 2026 en el marco del torneo de la Liga de Naciones de la UEFA frente a la selección de Alemania.

En su trayectoria previa en los banquillos, Hernández conquistó siete títulos con el Al-Sadd de Catar entre 2019 y 2021, además de una Liga de España y una Supercopa de España con el Barcelona durante su etapa de dos años y medio en el club.