Ronald Koeman renuncia como seleccionador de Países Bajos tras eliminación en el Mundial 2026

En total, Koeman dirigió 64 partidos con Países Bajos, con 35 victorias, 16 empates y 13 derrotas. Bajo su mando se consolidaron jóvenes talentos como Cody Gakpo y Xavi Simons, y se reafirmó la identidad ofensiva del equipo. No obstante, la gran deuda sigue siendo la Copa del Mundo, un título que la Oranje aún no ha conquistado.La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) agradeció su trabajo y confirmó que iniciará el proceso de búsqueda de un nuevo seleccionador. Nigel de Jong, director de fútbol, destacó la 'convicción y compromiso' de Koeman durante su gestión.