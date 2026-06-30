Ronald Koeman renuncia como seleccionador de Países Bajos tras eliminación en el Mundial 2026

Países Bajos se queda sin técnico en plena resaca mundialista. Ronald Koeman anunció este martes su renuncia como seleccionador de la Oranje, un día después de la eliminación frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador neerlandés de 63 años explicó que su decisión responde tanto a la decepción deportiva como a motivos personales, ya que desea dedicar más tiempo a su familia. “Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó”, expresó en redes sociales.

Fases

Koeman estuvo dos etapas al frente de la Oranje:

2018–2020: Koeman asumió tras el fracaso en la clasificación al Mundial de Rusia. Reconstruyó el equipo y lo llevó a la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2019, donde cayó ante Portugal. También logró la clasificación a la Euro 2020, aunque dejó el cargo antes del torneo para dirigir al FC Barcelona.

2023–2026: Regresó tras la salida de Louis van Gaal. Alcanzó las semifinales de la Euro 2024 y clasificó invicto al Mundial 2026. Sin embargo, la derrota ante Marruecos marcó el final de su ciclo.

Balance y legado