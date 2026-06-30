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Fútbol

Ronald Koeman renuncia como seleccionador de Países Bajos tras eliminación en el Mundial 2026

Ronald Koeman
Ronald Koeman Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 18:03
El entrenador neerlandés de 63 años explicó que su decisión responde tanto a la decepción deportiva como a motivos personales, ya que desea dedicar más tiempo a su familia

Países Bajos se queda sin técnico en plena resaca mundialista. Ronald Koeman anunció este martes su renuncia como seleccionador de la Oranje, un día después de la eliminación frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El entrenador neerlandés de 63 años explicó que su decisión responde tanto a la decepción deportiva como a motivos personales, ya que desea dedicar más tiempo a su familia.

“Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó”, expresó en redes sociales.

Fases

Koeman estuvo dos etapas al frente de la Oranje:

2018–2020: Koeman asumió tras el fracaso en la clasificación al Mundial de Rusia. Reconstruyó el equipo y lo llevó a la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2019, donde cayó ante Portugal. También logró la clasificación a la Euro 2020, aunque dejó el cargo antes del torneo para dirigir al FC Barcelona.
2023–2026: Regresó tras la salida de Louis van Gaal. Alcanzó las semifinales de la Euro 2024 y clasificó invicto al Mundial 2026. Sin embargo, la derrota ante Marruecos marcó el final de su ciclo.
Balance y legado

En total, Koeman dirigió 64 partidos con Países Bajos, con 35 victorias, 16 empates y 13 derrotas.

Bajo su mando se consolidaron jóvenes talentos como Cody Gakpo y Xavi Simons, y se reafirmó la identidad ofensiva del equipo.

No obstante, la gran deuda sigue siendo la Copa del Mundo, un título que la Oranje aún no ha conquistado.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) agradeció su trabajo y confirmó que iniciará el proceso de búsqueda de un nuevo seleccionador.

Nigel de Jong, director de fútbol, destacó la “convicción y compromiso” de Koeman durante su gestión.

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