Dani Carvajal, en el aire: La postura de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

A medida que transcurren los días, las selecciones poco a poco revelan la lista oficial de sus convocados para el Mundial 2026. España, una de las selecciones favoritas para levantar el título, tiene prevista publicar a sus convocados este 25 de mayo, lista que ya tiene definida su entrenador Luis de la Fuente.

El entrenador español concedió una entrevista para Camino de Mario, en la que afirmó que el “grupo de jugadores ya está definido” para el Mundial 2026. Sin desvelar algún que otro nombre, el español confirmó que hay un nombre que lo tiene difícilmente entrar en la convocatoria oficial.

Dani Carvajal, del Real Madrid, tuvo una temporada irregular. Ya sea por lesiones o decisiones técnicas, el lateral derecho no disputó muchos minutos esta campaña, por lo que su llamado a la selección está en peligro para la cita mundialista.

Para Luis de la Fuente, el jugador merengue de 34 años podría no estar en condiciones adecuadas para jugar el torneo. “Es un gran capitán, pero es difícil que pueda estar en condiciones de jugar un Mundial”, enfatizó el seleccionador.

El entrenador dio otros detalles sobre la lista que entregará próximamente. Llevará a solo tres porteros, a diferencia de la convocatoria anterior en la que citó a cuatro porteros para los duelos amistosos contra Serbia y Egipto.

Al ser preguntado sobre la posible convocatoria de Gavi, jugador del Barcelona, de la Fuente aseguró que “no le hemos regalado nada. Se lo ha ganado él tras superar dos lesiones durísimas. Está en un momento muy bueno. Cuando no está, es un jugador que se le echa en falta”.

Otra de las frases que dejó el seleccionador, fue que su decisión más difícil como entrenador del combinado español fue no volver a contar con Sergio Ramos. Esa decisión llegó luego de que el entrenador y el jugador sostuvieran una conversación por llamada telefónica el pasado mes de febrero del 2023.

España, quienes son los actuales de la Eurocopa y finalizaron como subcampeones de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-2025, buscarán superar lo logrado en Catar 2022 cuando cayeron en los octavos de final contra Marruecos en la tanda de penales.