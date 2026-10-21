De Panamá para el mundo: Aldrith Quintero alza la Copa Athena 2026/27

La centrocampista panameña Aldrith Quintero conquistó la Copa Athena 2026/27 con el M.S. Kiryat Gat, luego de superar en la gran final al Hapoalim Katamon Jerusalén en un duelo disputado en suelo israelí, donde la legionaria istmeña volvió a desempeñarse como una pieza clave en la zona medular para asegurar el trofeo del certamen femenino.

El enfrentamiento decisivo reunió a dos de las escuadras más competitivas de la división de honor israelí, en un compromiso de alta exigencia táctica donde el conjunto de Kiryat Gat logró imponer su ritmo de juego y efectividad futbolística.

A lo largo del cotejo, el despliegue de Quintero en la recuperación de la pelota y la distribución limpia hacia el frente de ataque resultaron determinantes para neutralizar los avances del rival y sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Este título consolida la trayectoria en el balompié extranjero de la jugadora nacional que también forma parte de la selección mayor femenina quien continúa afianzando su paso por el fútbol internacional tras sus etapas previas en el Alhama FC del balompié español, el Al Hilal del fútbol árabe y el Tauro FC en la liga local.