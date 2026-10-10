Agroferias del IMA este lunes 12 de octubre: conoce los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 12 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este lunes 12 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:
-Panamá Oeste: Casa comunal de Chicá en el distrito de Chame.
-Chiriquí: Cancha comunal de La Victoria en el distrito de Boquerón.
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