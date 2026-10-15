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Información útil

Agroferias este 16 de octubre: revisa los puntos habilitados por el IMA

El IMA anuncia los puntos de las agroferias de este viernes 16 de octubre.
El IMA anuncia los puntos de las agroferias de este viernes 16 de octubre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/10/2026 14:22
Las agroferias del IMA llegarán este viernes a distintos sectores del país desde las 8:00 a.m., para facilitar el acceso a alimentos económicos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 16 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Calendario de agroferias del IMA para el viernes 16 de octubre a nivel nacional

Para este viernes 16 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá en el corregimiento de Calidonia.

-Chiriquí: Parque Turisco en Río Sereno en el distrito de Renacimiento.

-Panamá Oeste: Cancha de Nuevo Chorrillo en Cerro Silvestre en el distrito de Arraiján.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada Carrizo en Unami en el corregimiento de Cerro Puerco.

-Darién: Escuela Primaria de La Moneda en Río Iglesia y en la Cancha de Arreti en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe.

-Herrera: Casa local de Chupampa en el distrito de Santa María.

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