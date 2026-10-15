El cáncer de León XIV zarandea su papado

León XIV sigue con su convalecencia de un cáncer de pulmón que ha sacudido su papado poco más de un año después de su elección, aunque todavía se desconoce si cambiará el rumbo de la Iglesia. El martes, el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el Vaticano, se ha sometido a más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si éste se ha propagado y necesita tratamiento. Está previsto que el pontífice, estadounidense y peruano, pase varios días hospitalizado en el policlínico Gemelli. Según sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la radiografía de tórax muestra “una buena recuperación del pulmón operado” y la recuperación “avanza según lo previsto”. Una fuente del servicio de prensa de la Santa Sede indicó que el papa trabajó un poco en el hospital, donde se reunió por la tarde con Paolo Rudelli, que lo sustituye en la dirección de la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Asimismo, León XIV participó en una misa celebrada en una capilla improvisada en el décimo piso del hospital, donde está su habitación, agregó la fuente. Una pancarta colgada de una de las ventanas de la clínica, que se encuentra al noroeste del Vaticano, reza: “¡Hematología saluda al papa!”

‘Muy prudente’

Algunas fuentes afirman que el papa está bien de ánimo, pero los expertos ya dan por sentado que este diagnóstico ha zarandeado su papado. En mayo de 2025, León, apasionado del tenis y asiduo al gimnasio, se convirtió en el hombre más joven elegido para dirigir la Iglesia desde Juan Pablo II, casi 40 años después. Pero ha tenido que cancelar todas sus audiencias hasta el 20 de octubre y sus planes de viaje a corto plazo están ahora en duda, en particular la gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista del 6 al 17 de noviembre. Lo lógico sería que reduzca su agenda, con menos compromisos y actos públicos, al menos durante las primeras semanas. “Creo que querrá volver a la acción lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo”, afirmó la vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el papa. “Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta”, declaró a la AFP. El primer papa estadounidense ha logrado imprimir su estilo a la Iglesia, pronunciándose sobre algunos de los temas más acuciantes, como las guerras o la inteligencia artificial. Además ha demostrado no tener miedo a llamar la atención a los dirigentes mundiales ni a defenderse de los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump. “No vamos a verle cambiar de estilo”, afirmó Allen. “Los sustos como este te ayudan a tener las cosas claras, a darte cuenta de lo que es importante”, afirmó. “Creo que estará aún más determinado”, estima la vaticanista.

‘Cambio de prioridades’