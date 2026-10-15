Minsa inicia labores de saneamiento en cementerios afectados por el terremoto en Veraguas

A seis días del terremoto del pasado 9 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de intervención sanitaria en los cementerios de Soná centro e Hicaco, en la provincia de Veraguas, donde el colapso de bóvedas y estructuras ha dejado restos humanos expuestos y generado malos olores, lo que representa una situación de riesgo sanitario. Una comisión de salud procedente de la ciudad de Panamá se encuentra en ambos camposantos para coordinar las labores de recuperación, saneamiento y rehabilitación de las áreas afectadas.

Minsa explica qué sucederá con los cuerpos recuperados tras el terremoto

Según explicaron las autoridades, el Minsa asumió el control de la intervención debido a las condiciones sanitarias detectadas. El proceso se desarrollará por fases y requerirá varias etapas antes de que los cementerios puedan ser reacondicionados. La primera fase contempla la recuperación de los cuerpos y su disposición adecuada, con el respeto y la solemnidad que requiere este procedimiento. Una vez identificados y rescatados, se realizará un llamado a los familiares para informarles sobre los pasos siguientes.