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Minsa inicia labores de saneamiento en cementerios afectados por el terremoto en Veraguas

El Minsa intensifica labores de saneamiento en cementerios afectados por el terremoto en Veraguas.
El Minsa intensifica labores de saneamiento en cementerios afectados por el terremoto en Veraguas. Minsa
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/10/2026 14:23
El Minsa coordina la recuperación de restos humanos y el saneamiento de los cementerios afectados en Veraguas, un proceso que se realizará de forma progresiva.

A seis días del terremoto del pasado 9 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de intervención sanitaria en los cementerios de Soná centro e Hicaco, en la provincia de Veraguas, donde el colapso de bóvedas y estructuras ha dejado restos humanos expuestos y generado malos olores, lo que representa una situación de riesgo sanitario.

Una comisión de salud procedente de la ciudad de Panamá se encuentra en ambos camposantos para coordinar las labores de recuperación, saneamiento y rehabilitación de las áreas afectadas.

Minsa explica qué sucederá con los cuerpos recuperados tras el terremoto

Según explicaron las autoridades, el Minsa asumió el control de la intervención debido a las condiciones sanitarias detectadas. El proceso se desarrollará por fases y requerirá varias etapas antes de que los cementerios puedan ser reacondicionados.

La primera fase contempla la recuperación de los cuerpos y su disposición adecuada, con el respeto y la solemnidad que requiere este procedimiento. Una vez identificados y rescatados, se realizará un llamado a los familiares para informarles sobre los pasos siguientes.

Posteriormente, se prevé la cremación de los restos y su colocación en una cripta que será construida dentro del cementerio, de acuerdo con el procedimiento anunciado por las autoridades.

Antes de avanzar con el saneamiento integral, será necesario demoler las estructuras que resultaron afectadas por el terremoto y retirar los escombros. Luego se efectuarán las labores de limpieza, desinfección y sanitización, además de los trabajos para reacondicionar los camposantos.

El Minsa advirtió que estas acciones no se completarán de manera inmediata, sino que se ejecutarán progresivamente, conforme avance cada etapa de la intervención.

Mientras se desarrollan los trabajos, los cementerios permanecerán clausurados, por lo que se mantendrán las restricciones de acceso para evitar riesgos a la población y permitir que las labores se realicen bajo las medidas sanitarias correspondientes.

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