Se establecen las fechas para las inhumaciones en ocho cementerios por el proyecto de Río Indio

Se establecieron los plazos máximos para la realización de inhumaciones en los ocho cementerios ubicados dentro del área donde se desarrollará el proyecto del reservorio multipropósito de Río Indio, una de las principales obras impulsadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para fortalecer la seguridad hídrica del país.

Mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) será la entidad encargada de autorizar, de manera excepcional y transitoria, las exhumaciones en los ocho cementerios ubicados dentro del área donde se desarrollará el proyecto del reservorio multipropósito de Río Indio, según establece el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026.

Además, la normativa dispone que las exhumaciones solo podrán realizarse cuando hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación y deberán contar con la aprobación de la autoridad regional de salud, salvo en los casos en que sean ordenadas por el Ministerio Público o el Órgano Judicial.

FECHAS LÍMITES

El decreto establece que el 30 de julio de 2026 será la fecha límite para realizar inhumaciones en el cementerio El Limón, ubicado en el corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón.

Para los otros siete cementerios localizados en las provincias de Coclé y Panamá Oeste, el plazo máximo será el 15 de enero de 2027. A partir de esas fechas cesarán definitivamente las actividades en estos camposantos para dar paso a su cierre operativo y progresivo.

LISTA DE CEMENTERIOS:

El Limón (Colón)

Las Quebradas (Coclé)

Boca de Uracillo (Coclé)

Palma Real (Coclé)

Los Cajoncitos (Coclé)

San Cristóbal (Coclé)

Tres Hermanas (Panamá Oeste)

Los Uveros (Panamá Oeste)

EXHUMACIONES SERÁN ACTUALIZADAS

El decreto también autoriza, de manera excepcional y transitoria, la realización de exhumaciones en estos ocho cementerios, siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación.

Estas exhumaciones deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria regional correspondiente, salvo cuando sean requeridas por el Ministerio Público o el Órgano Judicial.

ACP ASUME COSTOS

La normativa dispone que las autoridades locales coordinarán con la ACP la cobertura de los costos derivados de las exhumaciones, el traslado de los restos humanos, el suministro de ataúdes o urnas y la posterior inhumación en los nuevos cementerios.

Además, la ACP deberá garantizar la reposición de las mejoras funerarias, como nichos, lápidas o mausoleos, en condiciones iguales o superiores a las existentes antes del traslado.

El Gobierno explicó que la medida responde a que los ocho cementerios se encuentran dentro de la futura área que será inundada por el reservorio multipropósito de Río Indio, una infraestructura que forma parte del plan para garantizar el abastecimiento de agua para el Canal de Panamá, las poblaciones cercanas y otros usos estratégicos.

Las autoridades indicaron que los restos humanos serán trasladados a nuevos cementerios que se construirán en las zonas de reasentamiento o, en su defecto, a cementerios autorizados cercanos, respetando las normas sanitarias, los derechos humanos, las creencias religiosas y el arraigo cultural de las comunidades afectadas.