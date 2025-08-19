Río Indio se convierte en proyecto de interés público, ¿qué significa?

Durante la conferencia de prensa para anunciar los puntos aprobados en el Consejo de Gabinete, los más destacados estuvieron el Canal de Panamá y el proyecto de Río Indio, que busca garantizar la sostenibilidad de la vía interoceánica.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detalló que el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 91-25 que declara de interés público el proyecto llevado por la Autoridad del Canal de Panamá para la construcción de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio.

Además se anunció que el Canal de Panamá tendrá un presupuesto de B/.5,207.2 millones, que abarca el periodo del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.